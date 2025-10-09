Gazze’ye yardım koridoru: 153 tır Refah’tan geçti 

Mısır Kızılayı, 153 insani yardım kamyonunun Refah Sınır Kapısı’nı geçerek Gazze’ye doğru yola çıktığını açıkladı.

Kısıtlı sayıda tırın geçişine izin verildiği bildirildi. Yardım konvoyu, Mısır tarafından Refah Kapısı’nı geçtikten sonra İsrail tarafındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda güvenlik kontrollerinden geçirilmek üzere bekletiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN: GAZZE'DEKİ ANLAŞMA İSRAİL'İN TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ SAĞLAMALI

Öte yandan Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yapan Suudi Arabistan, sürecin yalnızca çatışmaları durdurmakla kalmayıp, İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesini ve Filistin halkının yaşadığı acıların sona ermesini sağlaması gerektiğini bildirdi.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde başlatılan planın ilk aşamasının uygulanmaya başlamasından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Riyad yönetimi ayrıca, anlaşmanın sağlanmasında Türkiye, Katar ve Mısır’ın arabuluculuk çabalarına övgüde bulundu.

Açıklamada, ateşkesin “Filistin halkının insani sıkıntılarını hafifletmesi, güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmesi ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına giden yolu açması” temennisine yer verildi.