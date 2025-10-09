Trump bu kararı asla beklemiyordu! İsrail basını duyurdu, ters köşe oldu

Norveç Nobel Komitesi, 2025 yılı Nobel Barış Ödülü kararını, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Hamas anlaşmasını duyurmasından önce kesinleştirdi.

Nobel Enstitüsü, komitenin son toplantısını 7 Ekim 2023’te başlayan savaşın ardından süren Gazze çatışmalarına ilişkin ateşkes anlaşması açıklanmadan önce, Pazartesi günü yaptığını duyurdu.

Böylece ödül sahibi ya da sahipleri, Trump’ın Gazze’de savaşın sona ermesini hedefleyen planını açıklamadan önce belirlenmiş oldu.

The Times of Israel’in haberine göre, Oslo merkezli Nobel Komitesi kararını Trump’ın anlaşmayı duyurmasından bir gün önce tamamladı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir uzman, “Trump’ın bu yılki kazanan olmadığına yüzde 100 eminim” ifadesini kullandı.

Trump, Gazze’deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını içeren planın “barış için tarihi bir adım” olduğunu savunarak, Nobel Barış Ödülü’ne aday olmayı hak ettiğini dile getirmişti. Ancak Nobel Komitesi’nin takvimi, bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Bu süreçte İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Yapay zeka ile üretilmiş bir görselde Nobel madalyasını elinde tutan Trump’ın yanında şu ifade yer almıştı:

“Donald Trump’a Nobel Barış Ödülü’nü verin. O bunu hak ediyor!”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Muhalefet Lideri Yair Lapid de Gazze’deki anlaşmayı desteklediklerini açıklamıştı.