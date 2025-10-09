Halef Köklerin Çağrısı Akif öldü mü, yaşıyor mu? Gözler Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüne çevrildi

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? 9. hafta karşılaşmaları belli oldu

Avrupa Kulüpler Birliği nedir, hangi takımlar European Football Clubs’a katılıyor?

Enes Batur Youtube kanalını kapattı mı, neden? 16 milyon abonesi bulunuyordu!

HMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyor

Neymar öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Brezilyalı yıldızın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı

Solo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? Dönemin en çok dikkat çeken animelerinden biri oldu