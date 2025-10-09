Halef Köklerin Çağrısı Akif öldü mü, yaşıyor mu? Gözler Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümüne çevrildi
İzleyiciler, NOW TV'de yayınlanan 'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisinde Akif karakterinin 3.bölüm finalinde vurulmasının ardından 'Akif öldü mü, yaşıyor mu?' sorusunu araştırmaya başladı.
NOW TV'nin yeni dizisi 'Halef: Köklerin Çağrısı' dizisi, sürükleyici olay örgüsü ve merak uyandıran sahneleriyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.
Son olarak 3.bölümüyle ekrana gelen dizide Serhat karakterinin abisi Akif’in vurulması izleyicilerin aklına "Halef Köklerin Çağrısı Akif öldü mü?" sorusunu getirdi.
HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI AKİF ÖLDÜ MÜ?
Halef dizisinde, Serhat'ı öldürmeye çalışan tetikçinin önüne atlayan Akif'in vurulmasının ardından izleyiciler, karakterin sağ kalıp kalmadığını merak etmeye başladı.
Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Akif'in ölüp ölmediği 4.bölümde belli olacaktır. Şu an için yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen Akif'in akıbeti bu akşamki yayınlanacak bölümde belli olacaktır.
HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI AKİF YAŞIYOR MU?
Halef Köklerin Çağrısı'nde Akif'in tetikçi tarafından vurulmasının ardından hasteneye kaldırıldığı görülüyor. Akif'in yaşayacağı tahmin edilirken bugünkü bölümde detaylar açıklığa kavuşacaktır.