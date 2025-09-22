Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Köpeklerini şikayet ettiğini düşündüğü yaşlı adamı öldüresiye dövdü!

Köpeklerini şikayet ettiğini düşündüğü yaşlı adamı öldüresiye dövdü!

Eskişehir'de köpeklerini şikayet ettiğinden şüphelendiği yaşlı adamı parka çağırarak darbetti. O.G. isimli şahısın "Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak'ta oturan O.G. isimli bir şahıs, beslediği köpeklerin sürekli havlaması sebebiyle komşularınca şikayet edildi. Bu duruma sinirlenen O.G., camiye giden ve sokağından geçen R.D. (68) isimli yaşlı adamdan şüphelenerek tartışma başlattı. Köpekleri şikayet eden kişinin kendisi olmadığını belirten adam yürümeye başladı. Köpeklerin sahibi olan şahıs ise takip ettiği yaşlı adamı yakındaki bir parka davet etti. Camiye gideceğini belirterek bölgeden uzaklaşmaya çalışan yaşlı adam, arkasını döndüğü esnada O.G.'nin saldırısına uğradı.

Köpeklerini şikayet ettiğini düşündüğü yaşlı adamı öldüresiye dövdü! - 1. Resim

YAŞLI ADAMI DEFALARCA TEKMELEDİ

Güvenlik kameraları ile anbean kayıt altına alınan görüntülerde, şahsın koşarak yumruk attığı, yaşlı adamın yere düştüğü ve defalarca tekmelendiği görüldü. Yaşanan olayın ardından evine giden şahsın, balkondan ayaklarını sarkıtarak aşağıdaki köpeklere ekmek attığı anlar da bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, şahsın köpeklere bakarak, "Aferin size. Ne güzel bu hayat ya" dediği anlar yer aldı. Şahsın ayrıca "Bugün hava çok güzel, havlayın" dediği öne sürüldü.

DARP SONRASI YÜZÜNDE KIRIKLAR OLUŞTU 

Darp mağduru R.D., olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbeler sebebiyle yüzünün çeşitli yerlerinde ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu belirlenen yaşlı adam, tedavisi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Önceki gün ameliyat olan ve ilerleyen günlerde gözünün altına platin yerleştirileceği öğrenilen adam, köpeklerin sahibi O.G.'den şikayetçi oldu.

