Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Samsunspor ile yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

Samsunspor'u değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Takımdaki atmosfer iyi. Gaziantep maçını kazanmak önemliydi. Thorsten Fink ile 4 maç oynadılar, Samsunspor'a yeni bir inanç geldi. Bizim isteğimiz maçı kontrol etmek ama onlar da kontrataklarla bize problem oluşturmak isteyeceklerdir." dedi.

"RAKİPLERİN ALDIĞI SONUÇLARIN ÖNEMİ YOK"

Galatasaray ile olan puan farkına dair gelen soruyu cevaplayan Tedesco, "Her zaman yaptığımız şeyi yapacağız. Kendi maçlarımızı izleyeceğiz, kendi antrenmanlarımıza odaklanacağız. Doğru yöntem budur. Etkimiz olan şey budur. Yol haritamız değişmeyecek. Rakiplerin aldığı sonuçların önemi yok. Yapacağımız şey Fenerbahçe'ye odaklanmak. Ben harika oyuncuların teknik direktörüyüm. Bizler ödevimizi doğru yaparsak gerisi gelecektir." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası