9 aylık getiriler belli oldu! Parasını altına yatıran, dolar yatırımcısını 3’e katladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda eylül ayının tamamlanmasıyla birlikte 9 aylık getiriler de belli oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişin damga vurduğu 3 çeyreklik dönemde; iç piyasalarda kontrollü ve sıkı para politikası piyasalardaki fiyat hareketlerine yöne verdi.

Küresel piyasalarda ise ABD’nin gümrük tarifeleri ve beraberinde gelen belirsizlikler, devam eden jeopolitik riskler ve dolar endeksinin %10’un da üzerinde değer kaybederek 98,00 seviyesinin altına çekilmesi gündem oldu.

PİYASADA 9 AYLIK GETİRİLER

Bu atmosferde yatırım araçlarının 9 aylık getirileri şöyle gerçekleşti:

-Gram altın: %73,14

-Euro: %33,55

-TL Mevduat: %29,00

-Dolar: %17,65

-Borsa (BİST 100): %12,02

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Eylül ayını 5.165 TL’den tamamlayan gram altın yatırımcısı, bu yılın ilk 9 ayında, dolar yatırımcısının elde ettiği kârı 3’e katladı.

-Euro, dolar endeksindeki gerileme ve parite etkisi ile bu yıl sürpriz bir yükseliş yaşıyor.

-TL mevduat yatırımcısı, 9 ayda %25 civarında gerçekleşmesi beklenen enflasyona karşı ve dolardaki prime karşı yarışı önde götürüyor.

-Borsa ise ana endeks (BİST 100) bazında yarışa son sıradan devam ediyor.