9 aylık getiriler belli oldu! Parasını altına yatıran, dolar yatırımcısını 3'e katladı

9 aylık getiriler belli oldu! Parasını altına yatıran, dolar yatırımcısını 3’e katladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın, Dolar, Euro, TL Mevduatı, Borsa, Yatırım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda yılın ilk 9 ayında gram altın %73 getiri ile zirvede yer aldı. Altın yatırımcısı, aynı süreçte %17,65 kazanç elde eden dolar yatırımcısının getirisini 3’e katladı. Euro, bu yıl sürpriz bir yükseliş yaşıyor. TL mevduat yatırımcısı enflasyona ve dolara karşı yarışı önde götürüyor. Borsa ise ana endeks (BİST 100) bazında getiride son sırada yer aldı. İşte piyasalarda yatırım araçlarının 9 aylık getirisi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda eylül ayının tamamlanmasıyla birlikte 9 aylık getiriler de belli oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişin damga vurduğu 3 çeyreklik dönemde; iç piyasalarda kontrollü ve sıkı para politikası piyasalardaki fiyat hareketlerine yöne verdi.

Küresel piyasalarda ise ABD’nin gümrük tarifeleri ve beraberinde gelen belirsizlikler, devam eden jeopolitik riskler ve dolar endeksinin %10’un da üzerinde değer kaybederek 98,00 seviyesinin altına çekilmesi gündem oldu.

PİYASADA 9 AYLIK GETİRİLER

Bu atmosferde yatırım araçlarının 9 aylık getirileri şöyle gerçekleşti:

-Gram altın: %73,14

-Euro: %33,55

-TL Mevduat: %29,00

-Dolar: %17,65

-Borsa (BİST 100): %12,02

9 aylık getiriler belli oldu! Parasını altına yatıran, dolar yatırımcısını 3’e katladı - 1. Resim

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Eylül ayını 5.165 TL’den tamamlayan gram altın yatırımcısı, bu yılın ilk 9 ayında, dolar yatırımcısının elde ettiği kârı 3’e katladı.

-Euro, dolar endeksindeki gerileme ve parite etkisi ile bu yıl sürpriz bir yükseliş yaşıyor.

-TL mevduat yatırımcısı, 9 ayda %25 civarında gerçekleşmesi beklenen enflasyona karşı ve dolardaki prime karşı yarışı önde götürüyor.

-Borsa ise ana endeks (BİST 100) bazında yarışa son sıradan devam ediyor.

