ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Rocky Dağları’nda meydana gelen olayda, tek başına yürüyüş yapan bir kadın puma saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Rocky Dağları’nda yaşanan trajik olayda, tek başına doğa yürüyüşü yapan bir kadın puma saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Estes Park’ın kuzeydoğusunda yer alan Crosier Dağı yürüyüş parkurunda meydana geldi.

DİĞER YÜRÜYÜŞÇÜLER BULDU

Colorado Park ve Yaban Hayatı Sözcüsü Kara Van Hoose’un açıklamasına göre, kadının cansız bedeni ormanlık ve ıssız bir alanda diğer yürüyüşçüler tarafından bulundu. Yürüyüşçüler, kadının yanında bir puma gördüklerini ve hayvanı taş atarak uzaklaştırmayı başardıklarını belirtti. Grup içinde bulunan bir doktorun olay yerinde müdahalede bulunduğu, ancak kadının hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Japonya alarmda! Ayı saldırıları bir yılda zirveye çıktı

İKİ PUMA ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından Colorado Park ve Yaban Hayatı ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı. Saldırının yaşandığı alan ve çevresindeki yürüyüş patikaları geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki pumanın tespit edilerek öldürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, Colorado’da puma saldırılarının oldukça nadir görüldüğüne dikkat çekti. Resmî kayıtlara göre, 1990 yılından bu yana eyalette 28 puma saldırısı bildirildi. Bu olaylardan ölümle sonuçlanan son vakanın ise 1999 yılında yaşandığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası