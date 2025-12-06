Japonya’da ayı saldırıları bu yıl tehlikeli şekilde artarak 13 kişinin ölümüne ve 230 kişinin yaralanmasına yol açtı. Nisan-Kasım arasında meydana gelen bu saldırıların ardından hükümet, riskli bölgelerde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Japonya'da yıl içinde en az 13 kişinin ölümüne neden olan ayı saldırıları ülkede büyük endişeye neden olurken, hükümetin yayımladığı güncel veriler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevre Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre sadece Nisan ile Kasım ayları arasında 230 kişi ayılar tarafından saldırıya uğradı. Böylece Nisan 2023–Mart 2024 mali yılına ait olan 219 vakalık önceki rekor aşılmış oldu.

Saldırıların en yoğun yaşandığı bölgenin 66 vakayla Akita eyaleti olduğu, onu 37 vakayla Iwate ve 24 vakayla Fukushima’nın takip ettiği bildirildi.

YETKİLİLER ALARMA GEÇMİŞ DURUMDA

Bu yıl ayı saldırılarından kaynaklanan ölüm sayısının 13’e ulaşarak yeni bir rekor kırmasının ardından hükümet, risk bölgelerine Öz Savunma Kuvvetleri personeli sevk etmiş, polise ise ayılara karşı silah kullanma yetkisi tanımıştı.

Bazı eyalet yönetimleri, yerleşim alanlarına yaklaşan ayıları uzaklaştırmak için köpek sesleri ya da havai fişek patlamalarını taklit eden dronlar kullanmaya başlamıştı.

