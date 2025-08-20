Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanya

Pazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanya

Güncelleme:
Birçok kişinin nakit taşımayı bırakması nedeniyle pazarcı esnafı da değişime ayak uyduruyor. Bu kapsamda bazı pazarcılar kartlı ödemeye geçmeye hazırlanırken, Ziraat Bankası'ndan pazar esnafına özel bir kampanya geldi. İşte detaylar...

Ziraat Bankası, pazar esnafına özel geliştirdiği POS kampanyası kapsamında, avantajlı komisyon oranları ve çeşitli POS çözümleri sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, eğitim, sağlık, akaryakıt ve turizm gibi birçok sektöre daha önce özel fiyatlama seçenekleri sunan Ziraat Bankası, bu kez de pazarlarda faaliyet gösteren esnaf için özel olarak hazırlanan üye işyeri kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya ile nakit kullanımının yoğun olduğu pazarlarda kartlı ödeme kolaylığı sağlanarak müşterilere konfor sunulması hedefleniyor.

Pazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanya - 1. Resim

YÜZDE 2,09'A VARAN AVANTAJLI KOMİSYON 

Kampanya kapsamında, pazar esnafı, Ziraat Bankası'nın Android cihazları POS'a dönüştüren "Bankkart CepPOS" ürünüyle yapılan işlemlerde yüzde 2,09'a varan avantajlı komisyon oranlarından faydalanabiliyor. Ayrıca, CepPOS kullanan esnaf için herhangi bir aylık POS ücreti alınmıyor.

Pazarda kartlı ödeme dönemi! Ziraat Bankası'ndan pazarcılara özel kampanya - 2. Resim

25 GÜN BLOKEYE KOMİSYON YOK 

Dileyen pazar esnafı ise komisyonsuz çalışma seçeneğini tercih edebiliyor. Bu durumda, işlemler 25 gün blokeli olarak gerçekleştiriliyor.

Fiziki POS veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) kullanan pazar esnafı da kampanya kapsamında avantajlı komisyon oranlarından yararlanabiliyor. Bu cihazları tercih eden üye işyerleri için aylık POS/YN ÖKC ücretleri yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

Ziraat Bankası’nın pazar esnafına özel sunduğu kampanyadan faydalanmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesinden veya "www.bankkartpos.com.tr" internet sitesinden detaylı bilgi edinebiliyor.

