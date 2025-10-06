Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Özkan Halaç kimdir? Özkan Halaç'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor

Özkan Halaç kimdir? Özkan Halaç'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özkan Halaç kimdir? Özkan Halaç&#039;ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor
Kuyumculuk, Ölüm, Kalp Krizi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik yürütülen operasyon Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Operasyonun ardından, rafinerinin kurucularından Özkan Halaç'ın hayatı merak konusu oldu.

İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucularından olan Özkan Halaç, altın rafinasyonunu ve kuyumculuk sektöründe çalışmalar gerçekleştirdi.

İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik yürütülen operasyonun ardından "Özkan Halaç kimdir?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 

Özkan HALAÇ

ÖZKAN HALAÇ KİMDİR? 

Özkan Halaç, 1973 yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ardından kardeşleri Ömer Halaç ve Özkan Halaç ile birlikte Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi'ni kurarak Kapalıçarşı'da altın rafinasyon işine başladı. 

Özkan Halaç kimdir? Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özkan Halaç'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor - 2. Resim

ÖZKAN HALAÇ ÖLDÜ MÜ?

Özkan Halaç 2014 yılı Eylül ayında geçirdiği ani kalp krizi sonucu 41 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye dünyaya örnek oldu! İsviçre sessiz kaldı, Ankara Küresel Sumud Filosu için devreye girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Beko - Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerFenerbahçe Beko - Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?Ayşen Esen kimdir? İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen gündemde - HaberlerAyşen Esen kimdir? İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen gündemde6 Ekim yollar, köprüler ve toplu taşıma ücretsiz mi? - Haberler6 Ekim yollar, köprüler ve toplu taşıma ücretsiz mi?İstanbul altın rafinerisi kimin, Ömer Halaç ne zaman öldü? İstanbul altın rafinerisine bağlı şirketler mercek altında - Haberlerİstanbul altın rafinerisi kimin, Ömer Halaç ne zaman öldü? İstanbul altın rafinerisine bağlı şirketler mercek altındaMilli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? - HaberlerMilli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?Ankaray açık mı, çalışıyor mu? Geçici olarak kapatılmıştı - HaberlerAnkaray açık mı, çalışıyor mu? Geçici olarak kapatılmıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...