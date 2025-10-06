Özkan Halaç kimdir? Özkan Halaç'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor
İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik yürütülen operasyon Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Operasyonun ardından, rafinerinin kurucularından Özkan Halaç'ın hayatı merak konusu oldu.
İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucularından olan Özkan Halaç, altın rafinasyonunu ve kuyumculuk sektöründe çalışmalar gerçekleştirdi.
İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik yürütülen operasyonun ardından "Özkan Halaç kimdir?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
ÖZKAN HALAÇ KİMDİR?
Özkan Halaç, 1973 yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ardından kardeşleri Ömer Halaç ve Özkan Halaç ile birlikte Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi'ni kurarak Kapalıçarşı'da altın rafinasyon işine başladı.
ÖZKAN HALAÇ ÖLDÜ MÜ?
Özkan Halaç 2014 yılı Eylül ayında geçirdiği ani kalp krizi sonucu 41 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.