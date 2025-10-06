Avrupa Birliği Gazze yönetimine talip oldu! 4 isim önerildi

Avrupa Birliği, savaş sonrası Gazze'nin yönetimini üstlenecek uluslararası yapıya dahil olma talebini açıkladı.

Planın merkezinde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair bulunuyor.

'AB OLARAK GEÇİŞ OTORİTESİNE KATILMAK İSTİYORUZ'

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB’nin Gazze’de kurulması planlanan Uluslararası Geçiş Otoritesi’ne (GITA) dahil olmak istediğini duyurdu. Açıklama, bölgede savaş sonrası yönetimin nasıl şekilleneceğine dair tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

BLAİR'İN PLANI SIZDI: DÖRT İSİMLİ EKİP, YÜKSEK OTORİTE OLACAK

Bu hafta başında İsrail merkezli Haaretz gazetesine sızan belgelerde, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in hazırladığı GITA planının detayları ortaya çıktı. Buna göre, plan ABD’nin desteğiyle yürürlüğe konulacak ve Gazze'nin geçiş dönemindeki en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi olacak.

Blair'in birlikte çalışacağı dört isimden üçü milyarder iş insanı, biri ise Avrupalı siyasetçi: ARYEH LİGHTSTONE TRUMP'IN ADAMI, YARDIMIN SİLAH GİBİ KULLANIMININ MİMARI Trump döneminde İsrail büyükelçiliğinde danışmanlık yapan Aryeh Lightstone, Jared Kushner’e yakınlığıyla biliniyor. Aynı zamanda Gazze’deki ABD-İsrail destekli GHF Vakfı’nın kurucularından. Ancak vakfın yardım dağıtımı sırasında binlerce sivilin ölmesi, ciddi tepkilere yol açtı. NAGUİB SAWİRİS MISIRLI MİLYARDER, BLAİR'İN YAKIN DOSTU Mısır’ın en zengin ailelerinden gelen Sawiris, telekomünikasyon ve altın madenciliği yatırımlarıyla servetini büyüttü. Sisi yönetimiyle mesafeli, serbest piyasa yanlısı bir figür. Blair ile uzun süredir kişisel ilişkileri bulunuyor. MARC ROWAN -WALL STREET'İN DEVİ, SERT İSRAİL DESTEKÇİSİ Apollo Global Management CEO’su olan Marc Rowan, Filistin yanlısı üniversite kampüslerine karşı lobi faaliyetleriyle de tanınıyor. İsrail’in Gazze operasyonunu “adil savaş” olarak nitelendiren Rowan, aynı zamanda Trump destekçisi bir bağışçı. SİGRİD KAAG- FİLİSTİN DOSTU SİYASETÇİ, KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ Hollanda’nın D66 partisinden siyasetçi olan Kaag, Birleşmiş Milletler adına daha önce Gazze İnsani Yardım Koordinatörlüğü yapmıştı. Filistinli eşiyle kurduğu aile yapısı ve yardım faaliyetlerindeki dengeli tutumuyla farklılaşıyor.

PLAN NE ÖNERİYOR?

20 maddelik plana göre:

Hamas, geçiş döneminde yönetimde yer almayacak,

Geçici hükümet, teknokratlardan oluşacak,

Nihai hedef, yönetimi Filistin Yönetimi’ne devretmek.

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin Yönetimi’nin Gazze’de rol almasına karşı çıkıyor. Hamas ise birleşik bir Filistin yönetiminde yer almak istediğini açıkladı.