Hamas'tan açıklama: Filistinliler Blair’i sevmez

Hamas, Gazze’de geçici yönetimin başına getirilmesi planlanan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’i istemediklerini açıkladı.

Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Blair, Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur” ifadesini kullandı.

Bedran, “Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü sebebiyle işlenen suçlardan dolayı uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir” değerlendirmesinde bulundu.

Blair’i “şeytanın kardeşi” olarak nitelendiren Bedran, “Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu belirten Bedran, ateşkes teklifiyle ilgili olarak “Aracıların üzerinden bize resmî olarak herhangi bir teklif ulaşmadı” dedi.

