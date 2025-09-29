Trump'ın Gazze planı uygulanabilir mi? "İsrail eksenli, Hamas’ı tasfiye hamlesi…"

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmede 'Trump'ın 20 maddelik Gazze planı' Netanyahu tarafından kabul edildi.

Gazze'deki savaşın diğer aktörü olan Hamas'ın ateşkes planı görüşmelerine dahil olmaması ve Netanyahu'nun ültimatom niteliğindeki sert açıklamaları planın Filistin direniş hareketi Hamas tarafından kabul edilmesine ilişkin soru işaretleri oluşturdu.

Netanyahu'nun tehdit niteliğindeki "Anlaşmayı kabul edin ya da tam bir askeri yenilgiyle karşı karşıya kalın.Hamas planınızı reddederse veya sözde kabul edip ardından buna karşı koymak için her şeyi yaparsa, İsrail işi kendi başına bitirecektir. Bu kolay yoldan da yapılabilir, zor yoldan da, ama yapılacaktır" açıklamasına destek olarak ABD Başkanı Trump'ın "Hamas'ın öneriyi reddetmesi halinde, ABD İsrail'e tehdidi yok etmek için tam destek verecek sözleri" sonrası gözler Gazze cephesinden gelecek cevaba çevrildi.

Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da \ AFP

Uzman isimler Washington-Tel Aviv hattında onaylanan 'Trump'ın Gazze planının hayata geçirilme sürecini' Türkiye'ye değerlendirdi.

"GAZZE'Yİ DİRENİŞTEN SOYUTLAMA İŞİ İSLAM ÜLKELERİNE YIKILACAK"

Al Sharq Forum'da Araştırmacı olarak görev yapan Mehmet Emin Cengiz, Planın Netanyahu üzerinde baskı kurularak kabul ettirildiğine dikkat çekerek "Ateşkes ilan edilse dahi Netanyahu'nun Hamas'ın anlaşmaya uymadığını belirterek ateşkesi sonlandıracağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra Hamas'ı elimine etmeyi başaramayan İsrail yapıyı silahsızlandırma ve Gazze'yi direnişten soyutlama işini Arap ve İslam ülkelerinin üzerine yıkmaya çalışıyor" dedi.

Benzer bir silahsızlandırma girişiminin Lübnan'da Hizbullah için de yürütüldüğünün altını çizen Cengiz "Hamas'ın şu anki koşullar altında silahsızlanmayı kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Muhtemelen anlaşmayı gözden geçirmeye hazırız tarzında bir açıklama yapacaklardır" açıklamasına yer verdi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI:

Mavi çizgi: İsrail ordusunun mevcut kontrol/çekilme hattı.

Sarı çizgi: Rehine teslimi için ilk çekilme hattı.

Kırmızı çizgi: Trump planına göre Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) harekete geçtiğinde ikinci çekilme hattı.

Taralı alan: Üçüncü çekilme, sınır boyunca güvenlik tampon bölgesi oluşturulması.

"PLAN HAMAS İÇİN MUTLAK YENİLGİ"

İsrail'in amacının Gazze'de Tel Aviv güdümünde bir yönetim yapılanması kurmak olduğunu belirten eden Cengiz "Hâlihazırdaki haliyle anlaşma kabul edilirse bu Hamas için mutlak yenilgi anlamına gelecektir. Zaten uzunca bir zamandır İsrail ve destekçilerinin amacı Filistinde'ki tüm direniş cephesini etkisiz hale getirmek ve Gazze'de İsrail ile uyumlu şekilde çalışabilecek bir yapı meydana getirmek" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜ DOĞMUŞ BİR ANLAŞMA"

Anlaşmanın Filistin sorununu çözmekten uzak bir metin olduğunu dile getiren Cengiz "Anlaşmanın şu anki şartlarda uygulanabilme şansını çok düşük görüyorum. Revize edilmediği takdirde ölü doğmuş bir anlaşma denilebilir" şeklinde konuştu.

"İSRAİL'İN POLİTİK TALEPLERİ ÜZERİNE OLUŞTURULMUŞ"

Gazeteci Levent Kemal, Trump'ın 20 maddelik metninin özü itibariyle İsrail'in talepleri üzerine oturtulmuş ve bu çerçevede şekillendirilmiş bir amaç içerdiğini ifade ederek "Filistin halkının iradesini ve kendi seçtiği yöneticileri dışlayan, uluslarası bir komite ve teknotları Filistin'e dayatan. böylelikle burayı aslında otonom tanımsız bir bölge haline getiren bir plan" değerlendirmesinde bulundu.

"HAMAS GAZZE HALKI İLE BERABER VE MEŞRU TEMSİLCİLERİ"

Kemal "Hamas'ın kendini feshetmesi konusunda dayatıcı bir plan. bu açıdan baktığımızda uygulanması zor bir plan. Muhtemelen Hamas da planla ilgili revizeler isteyecektir. Çünkü Hamas meşru bir temsilci olarak Gazze'de bulunuyor, senelerdir Gazze halkıyla beraber" sözleri ile planının uygulanabilirliğinin zor olduğunu ve Gazze'yi ileride de İsrail'in saldırıları için açık bir hedef haline getireceğini vurguladı.

"İKİ TARAFLI KISITLAMALAR OLMALIYDI, PLANDA İSRAİL'E YAPTIRIM YOK"

Silahsızlandırılan bir Gazze'nin ileride İsrail'e karşı herhangi bir koruması olmayan bölge haline geleceğini belirten Kemal "Barışlarda iki taraflı yaptırımlar olması, kısıtlayıcı öneriler olması gerekiyor. İsrail'i kısıtlayan hiçbir koşul yok bu planda. Bu tam olarak bir İsrail önerisi. Buna benzer bir plan geçtiğimiz sene Biden hükümeti iktidardayken Mayıs ayında önerilmişti ve Netanyahu tarafından reddedilmişti. 'Bu plan bizim ideolojik hedeflerimizi karşılamıyor' diye. Bugün Netanyahu o planı kabul ediyor. Ama o gün daha fazla işgal için reddetmişti. Bugün de bazı değişkenlerle yine İsrail'in istediği gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.