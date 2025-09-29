Trump'ın Gazze planına Hamas'tan ilk cevap!

ABD Başkanı Trump, Gazze'de acil ateşkes için uluslararası baskıların arttığı bir dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti.

Trump ve Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze masaya yatırıldı.

Ortak basın açıklaması öncesi Trump, Gazze planını resmen uluslararası kamuoyuna duyurdu. Netanyahu'dan ise plana destek geldi.

20 MADDELİK PLAN HAMAS'A SUNULDU

AFP'den edinilen bilgilere göre, Katarlı ve Mısırlı arabulucular Hamas’la görüşerek ABD Başkanı Trump’ın Gazze için hazırladığı barış planını sundu.

Kaynağın aktardığına göre, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Hamas müzakerecileriyle bir araya gelerek 20 maddelik planı paylaştı.

Hamas müzakerecileri ise planı iyi niyetle inceleyeceklerini ve bir cevap vereceklerini belirtti. Kaynak, görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi.

Mavi çizgi: İsrail ordusunun mevcut kontrol/çekilme hattı.

Sarı çizgi: Rehine teslimi için ilk çekilme hattı.

Kırmızı çizgi: Trump planına göre Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) harekete geçtiğinde ikinci çekilme hattı.

Taralı alan: Üçüncü çekilme, sınır boyunca güvenlik tampon bölgesi oluşturulması.

NETANYAHU, GAZZE PLANINI KABUL ETTİ

"Netanyahu'ya Gazze planını kabul ettiği için teşekkür etmek istiyorum." diyen Trump, şunları kaydetti:

Birlikte çalışırsak yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Ve bölge için yeni bir güvenlik, barış ve refah dönemi başlasın.

Orta Doğu ile ilgili yorum yaparken dikkat çeken ifadelere imza atan Trump, "Bu oldukça karmaşık; 2 bin, 3 bin yıldır süren bir mesele, ne olursa olsun, biraz karmaşık olmalı, yoksa çoktan çözülürdü." dedi.