CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün alkollü araç kullanırken Resul Düzgün'e çarptığı iddiası gündem oldu. Tütüncü tepkilerin ardından günler sonra konuştu. Olay yerinden kaçtığını kabul eden Tütüncü, suçu karşı tarafa attı. Ancak sosyal medyada "Suçsuzsa neden karşı tarafa 1.600.000 TL ödedin" yorumları yapıldı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün geçtiğimiz aylarda alkollü bir şekilde araç kullandığı ve 22 yaşındaki Resul Düzgün'e çarptığı iddia edildi.

VİDEO ÇEKİP İSYAN ETMİŞTİ

Bacağından olan Düzgün, Ataşehir Belediyesi'nin aracıyla kendisine çarpan Tütüncü'nün olay yerinden kaçtığı söyleyerek bacağından olduğunu belirtti. Video çekerek başına gelenleri anlatan Düzgün, şahsın alkolden arınmak için 5 gün sonra teslim olduğunu ve 150 bin TL para cezası ödeyerek serbest kalmasına isyan etmişti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "AK Partili bir yöneticinin, idarecinin yürürken ayağından seken taş birinin yanından geçse, 100 sayfada birden aynı anda, aynı başlıkla, sanki müebbetlik bir katilmiş gibi haberler yapanlar nerede? İsnat edilen suçlama daha ne kadar büyük olmalı sizce? Gag, guguk, adalet!" ifadelerini kullanmıştı.

Gence çarpıp kaçan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü günler sonra ilk kez konuştu

1 MİLYON 600 BİN TL ÖDEMİŞ

İddialar karşısında sessiz kalan Tütüncü ise günler sonra açıklama yaptı. Suçsuz olduğunu belirten Tütüncü, kazaya karışan motosikletin tescilsiz, sahte plakalı ve farları kapalı olduğu, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirtti.

Ancak bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunmasına ve sigoratasının karşı tarafa 1.600.000 TL'yi neden ödediğine ilişkin değerlendirmede bulunmadı. Sosyal medya kullanıcıları ise "Suçsuzsan neden o akdar parayı ödedin?" yorumunda bulundu.

OLAY YERİNDEN KAÇTIĞINI KABUL ETTİ

Karşı tarafından olay yerinden kaçtığı iddiasını kabul eden Tütüncü, "Yaralanma bilgisini alır almaz olay yerine intikal edildi" ifadelerini kullandı.

Alkollü olduğu sebebiyle olay yerinden kaçtığını kabul etmeyen Berk Tütüncü, kendisini kaza öncesinde kafede oturuyor olmakla savundu.

