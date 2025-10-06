Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS ek yerleştirme sonuçları bugün erişime açıldı. Yerleştirilen adaylar için kayıt tarihleri ise belli oldu. ÖSYM tarafından duyurulan sonuçların ardından adaylar, yerleştikleri üniversiteleri sonuç sayfasından kontrol ediyor.

ÖSYM, 2025-2026 öğretim yılı için YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30’dan itibaren sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr sitesinden ek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Bu sayfada T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yaparak yerleştirme durumlarını kontrol edebilecekler. 

2025 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 10 Ekim 2025 ile 17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu kayıt dönemi içerisinde öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelere başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecekler. Elektronik kayıt (çevrim içi kayıt) ise 10-12 Ekim arasında yapılacak.

Kayıt işlemleri sırasında adayların, yerleştirildikleri üniversitenin duyurularını ve istenen belgeleri dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Evrak teslimi, kimlik doğrulama ve varsa öğrenim ücretinin yatırılması gibi hususlar üniversite tarafından belirlenen şartlara göre tamamlanacak.


Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiltere’de cami kundaklandı! Maskeli saldırganlar benzin döküp ateşe verdiABD medyasında İsrail etkisi büyüyor! CBS News’in başına Bari Weiss getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cennetin Çocukları İskender kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun kariyeri ve oynadığı yapımlar - HaberlerCennetin Çocukları İskender kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun kariyeri ve oynadığı yapımlarMilli maçlar ne zaman? Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya maç tarihleri açıklandı - HaberlerMilli maçlar ne zaman? Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya maç tarihleri açıklandıEscape From Alcatraz 2025 filmi Türkiye’de çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi araştırılıyor - HaberlerEscape From Alcatraz 2025 filmi Türkiye’de çıktı mı, ne zaman yayınlanacak? Yayın tarihi araştırılıyorBu akşam hangi diziler var? 6 Ekim TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var? 6 Ekim TV yayın akışıMotorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları - HaberlerMotorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatlarıAynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...