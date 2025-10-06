YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?

ÖSYM, 2025-2026 öğretim yılı için YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30’dan itibaren sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr sitesinden ek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Bu sayfada T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yaparak yerleştirme durumlarını kontrol edebilecekler.

2025 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 10 Ekim 2025 ile 17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu kayıt dönemi içerisinde öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelere başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecekler. Elektronik kayıt (çevrim içi kayıt) ise 10-12 Ekim arasında yapılacak.

Kayıt işlemleri sırasında adayların, yerleştirildikleri üniversitenin duyurularını ve istenen belgeleri dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Evrak teslimi, kimlik doğrulama ve varsa öğrenim ücretinin yatırılması gibi hususlar üniversite tarafından belirlenen şartlara göre tamamlanacak.



