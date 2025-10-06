Uzak Şehir İpek kimdir? Çağla Şimşek'in oynadığı diziler ve kariyeri!

Uzak Şehir dizisi her bölümüyle çok izlenen yapımlar arasına girerken oyuncu kadrosuyla da konuşuluyor. Dizide dikkatleri üzerine çeken karakterlerden biri de Kaya ile sahneleri olan İpek oldu.

UZAK ŞEHİR İPEK KİMDİR?

Dizide İpek’in hikayesi Kaya karakteri etrafında şekilleniyor. Karakteri ise genç oyuncu Çağla Şimşek oynuyor.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğan Çağla Şimşek, aslen Samsunlu bir baba ve Gümüşhaneli bir annenin kızıdır.

Yapımcı Osman Yağmurdereli yolda annesi ile yürürken keşfedilen Şimşek, 2007 yılında Elveda Derken dizisiyle kariyerine çocuk oyuncu olarak başladı.

Pek çok dizi ve filmde oynadıktan sonra 2017'de Elif dizisinin ardından okul nedeniyle oyunculuğa ara verdi. Bir süre ekranlardan uzak kalan Şimşek, 2021 yılında Kardeşlerim dizisine dahil olup ekranlara geri döndü.

ÇAĞLA ŞİMŞEK OYNADIĞI DİZİLER

Elveda Derken (2007)

Kırmızı Işık (2008)

Kayıp Prenses (2008-2009)

Cuma’ya Kalsa (2010)

Hayat Devam Ediyor (2011-2013)

Küçük Gelin (2013-2015)

Elif (2017)

Kardeşlerim (2021)

Elkızı (2021–2022)

Tozluyaka (2022)

Uzak Şehir (2025-)