Haberler > Haberler > Bu akşam hangi diziler var? 6 Ekim TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
6 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşacak. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı belli oldu.

Televizyon kanallarının 6 Ekim Pazartesi akşamı yayın akışı netleşti. Haftanın ilk gününde ekrana gelecek diziler ve programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. 

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV’de saat 20.00’de Aynadaki Yabancı tekrar bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

Kanal D 20.00’de Uzak Şehir'in yeni bölümünü yayınlayacak.

TRT 1 ekranlarında 20.00’de Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü yer alacak.

NOW TV kanalında 20.00’de Kıskanmak dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelecek

Show TV kanalında 20.00’de Güldür Güldür Show, Star TV 20:00’da Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi yayınlanacak.

TV8 kanalında ise yarışma programı MasterChef Türkiye saat 20.00’de yayımlanacak.

6 EKİM TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 Yayın Akışı:

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

Kanal D Yayın Akışı:

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

Star TV Yayın Akışı:

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

21:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

Show TV Yayın Akışı:

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

22.45 Bahar

ATV Yayın Akışı:

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

23:20 Top Gun / Yabancı Sinema01:30 Aşk ve Gözyaşı

NOW TV Yayın Akışı:

16.15 Ben Leman

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

22.30 Ben Leman

TV8 Yayın Akışı:

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

