Bu akşam hangi diziler var? 6 Ekim TV yayın akışı
6 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşacak. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı belli oldu.
Televizyon kanallarının 6 Ekim Pazartesi akşamı yayın akışı netleşti. Haftanın ilk gününde ekrana gelecek diziler ve programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV’de saat 20.00’de Aynadaki Yabancı tekrar bölümü ile izleyiciyle buluşacak.
Kanal D 20.00’de Uzak Şehir'in yeni bölümünü yayınlayacak.
TRT 1 ekranlarında 20.00’de Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü yer alacak.
NOW TV kanalında 20.00’de Kıskanmak dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelecek
Show TV kanalında 20.00’de Güldür Güldür Show, Star TV 20:00’da Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi yayınlanacak.
TV8 kanalında ise yarışma programı MasterChef Türkiye saat 20.00’de yayımlanacak.
6 EKİM TV YAYIN AKIŞI
TRT 1 Yayın Akışı:
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
Kanal D Yayın Akışı:
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
Star TV Yayın Akışı:
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
21:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
Show TV Yayın Akışı:
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
22.45 Bahar
ATV Yayın Akışı:
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:20 Top Gun / Yabancı Sinema01:30 Aşk ve Gözyaşı
NOW TV Yayın Akışı:
16.15 Ben Leman
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
22.30 Ben Leman
TV8 Yayın Akışı:
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz