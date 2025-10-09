İstanbul'da yağmur ne zaman, saat kaçta bitecek? 9 Ekim İstanbul hava durumu

Meteoroloji’nin verilerine göre İstanbul’da zaman zaman aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların ne zaman sona ereceği ve hava koşullarının nasıl şekilleneceği İstanbulluların gündeminde yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul’da 9 Ekim sabahından itibaren görülen aralıklı yağışların, meteoroloji kaynaklarına göre akşam saatlerine doğru yer yer hafiflemesi bekleniyor. Yağışların ardından gökyüzünde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

9 EKİM İSTANBUL'DA HAVA KAÇ DERECE?

Bugün İstanbul’da sıcaklık değerleri yaklaşık 14°C ila 18°C arasında değişecek. Yağışın sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olması, gün içinde yer yer devam etmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbullular özellikle hafta sonu planlarını şekillendirmek için önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

11 Ekim Cumartesi hava parçalı bulutlu olacak, yağış geçişleri zaman zaman etkili olabilecek. 12 Ekim Pazar yağışlı havanın yerini az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 13-20 °C arasında değişecek.