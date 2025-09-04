Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sansar Salvo öldü mü? Ölüm haberiyle gündeme geldi

Sansar Salvo öldü mü? Ölüm haberiyle gündeme geldi

- Güncelleme:
Sansar Salvo öldü mü? Ölüm haberiyle gündeme geldi
Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Sansar Salvo hakkında sosyal medyada yer yer çıkan ölüm iddiaları merak konusu oldu. Sansar Salvo öldü mü? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Sosyal medyada Salsar Salvo hakkında çıkan ölüm haberleri, hayranlarını merak içinde bıraktı. Özellikle "Sansar Salvo öldü mü?" sorusu gündemde. İşte ünlü rapçinin sağlık durumuna dair tüm ayrıntılar...

SANSAR SALVO ÖLDÜ MÜ? 

Ünlü rapçi Ekin Can Aslan, bilinen sahne adıyla Sansar Salvo hayattadır. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken hakkında çıkan 'intihar etti" haberleri doğru değildir.

Sansar Salvo hakkında çıkan "öldü" iddiaları tamamen asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır. 

SANSAR SALVO YAŞIYOR MU?

'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan’ın intihar ettiği iddia edilse de bu doğru değildir. Sansar Salvo yaşıyordur ve sağlık durumu iyidir. 

Sansar Salvo'nun sağlık durumu hakkında avukatından hem menajerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müvekkilimiz Ekincan Arlan hakkında bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan 'intihar ettiğine' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış yönlendirmesini önlemek adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

 

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan, sahne adıyla Sansar Salvo 18 Ağustos 1989, Kadıköy, İstanbul doğumludur. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayınladı. 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımladı. 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır.

Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır. 2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.

 

 

 

 

 

Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar...Ünlü oyuncu rozetiyle gündemde! Joaquin Phoenix Venedik Film Festivali'ne damgasını vurdu
