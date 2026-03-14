Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadele öncesinde futbolseverler Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacağını saat kaçta başlayacağını ve nereden izlenebileceğini araştırmaya başladı.

Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip liderliğini korumayı hedeflerken, Başakşehir ise üst sıralara yaklaşmak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - RAMS Başakşehir karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi platform üzerinden canlı takip edebilecek.

Ligde 25 hafta sonunda 61 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, sahasında oynadığı son 31 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 25 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izlenebilecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RAMS Başakşehir ise 25 haftada topladığı 42 puanla 5. sırada yer alıyor. Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibi son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor ve Galatasaray deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki Süper Lig karşılaşması cumartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 31 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

