Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Vazgeçilmez kaptan! Stefan Savic Trabzonspor’un en istikrarlı oyuncusu oldu

Vazgeçilmez kaptan! Stefan Savic Trabzonspor’un en istikrarlı oyuncusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vazgeçilmez kaptan! Stefan Savic Trabzonspor’un en istikrarlı oyuncusu oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uğurcan’ın ayrılığı sonrası kaptanlığa getirilen Karadağlı stoper, 8 maçın tamamında 90 dakika sahadaydı.

Bir teknik adamın oyuncusundan ne istediğini anlatan en güzel örnek Stefan Savić… Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın ayrılığı sonrasında kaptanlık verilen Karadağlı hem işini yaptı hem ekstra katkı verdi. Geçen sezon başında boşa çıkmasının ardından 3 milyon avrodan üç senelik mukavele yapılan Savić, ilk döneminde sakatlığı sebebiyle 13 lig maçında forma giyebilmişti. Bu sezon ise bambaşka bir Savić var."

DOĞAN'IN DEDİĞİ GİBİ...

Karadağlı, hem savunmanın hem de takımın değişmezi oldu. Batagov ile iyi bir ikili oluşturan tecrübeli isim, ligde 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon tabelada adı olmayan Savić, 3. haftada Antalyaspor’u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti getiren isimdi. Karadağlı oyuncu, başkan Ertuğrul Doğan’ın dediği gibi şehri ve takımı seven, Trabzonspor’un başarısı için mücadele veren profile de uyuyor."

PAZUBENDİ HAK ETTİ 

Savić’e daha yeni gelmesine rağmen camiayı temsil etmesi ve işini sağlam yapmasından dolayı, tecrübesine de güvenilerek pazubent verildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da yağmur ne zaman, saat kaçta bitecek? 9 Ekim İstanbul hava durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vincenzo Montella'dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalmalı - SporVincenzo Montella'dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalmalıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3! Şimdiden gözünü Fenerbahçe'ye dikti - SporSergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3!Lucas Torreira’nın İlkay Gündoğan sevinci! Hücuma yansıdı - SporTorreira’nın İlkay Gündoğan sevinci! Hücuma yansıdıFenerbahçe'de Youssef En-Nesyri pişmanlığı: Kayıplara karıştı, herkes şaşkın - SporKayıplara karıştı, herkes şaşkınArina Fedorovtseva'dan şampiyonluk sözleri - SporArina Fedorovtseva'dan şampiyonluk sözleriŞampiyonlar Kupası'na Melissa Vargas damgası - SporŞampiyonlar Kupası'na Melissa Vargas damgası
Sonraki Haber Yükleniyor...