Vazgeçilmez kaptan! Stefan Savic Trabzonspor’un en istikrarlı oyuncusu oldu

Bir teknik adamın oyuncusundan ne istediğini anlatan en güzel örnek Stefan Savić… Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın ayrılığı sonrasında kaptanlık verilen Karadağlı hem işini yaptı hem ekstra katkı verdi. Geçen sezon başında boşa çıkmasının ardından 3 milyon avrodan üç senelik mukavele yapılan Savić, ilk döneminde sakatlığı sebebiyle 13 lig maçında forma giyebilmişti. Bu sezon ise bambaşka bir Savić var."

DOĞAN'IN DEDİĞİ GİBİ...

Karadağlı, hem savunmanın hem de takımın değişmezi oldu. Batagov ile iyi bir ikili oluşturan tecrübeli isim, ligde 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon tabelada adı olmayan Savić, 3. haftada Antalyaspor’u 1-0 yendikleri maçta galibiyeti getiren isimdi. Karadağlı oyuncu, başkan Ertuğrul Doğan’ın dediği gibi şehri ve takımı seven, Trabzonspor’un başarısı için mücadele veren profile de uyuyor."

PAZUBENDİ HAK ETTİ

Savić’e daha yeni gelmesine rağmen camiayı temsil etmesi ve işini sağlam yapmasından dolayı, tecrübesine de güvenilerek pazubent verildi.