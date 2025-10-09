Vincenzo Montella'dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalmalı

A Millî Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının çalışmalarına tam gaz ve oldukça hırslı bir şekilde devam ediyor. Yardımcılarıyla birlikte İspanya önündeki ağır mağlubiyetin analizlerini yapan teknik direktör Vincenzo Montella'nın takıma pas ağırlıklı idmanlar yaptırması dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği gibi Boğalar karşısında topu efektif kullanmakta büyük sıkıntı çeken ekibimiz bunun faturasını ağır bedelle ödemişti.

KALEYE BOMBARDIMAN

İtalyan çalıştırıcı idmanlarda özellikle defanstan çıkışlarda dikine, hızlı ve isabetli pastan oluşan kombinasyonları takıma uygulatıyor. Dün oyuncularını ikiye ayıran Montella birinci gruptakilere top kapma, ikinci gruptakilere ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptırdı. Futbolcularından kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini de isteyen millî çalıştırıcı idmanda son vuruşlar üzerinde de sıklıkla duruyor. Taktik maçlarda ise bu uygulamaların hepsi bir araya getiriliyor.

UĞURCAN-MERİH MORALİ

Önceki günkü idmana sakatlığı sebebiyle çıkamayan kaleci Uğurcan Çakır dünkü antrenmanda yer aldı. Merih Demiral’ın da takıma katılması moralleri yükseltti. Ay yıldızlıların yaptığı antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da izledi.