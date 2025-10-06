Kendisini 17 yerinden bıçaklayan eşini affetti, evsiz kaldı: Kendim ettim, kendim buldum

Antalya'da 62 yaşındaki Necdet T., 4 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Z.T. ile evlendi. Evliliklerinin 10. gününde eşiyle arasında tapu meselesi yüzünden tartışma çıktı, eşinin aldığı darp raporu sonucu Necdet T. 3 ay hapis cezası aldı.

ORTAK TAPU ALINCA EŞİ EVİ TERK ETTİ

Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan Necdet T, Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Eşinin ısrarı üzerine ilk başta dairenin tapusunu ortak tapu olarak yaptırdı. Bunun üzerine Z.T. bir süre sonra evden ayrıldı.

4 AY HURDA OTOMOBİLDE YAŞADI

Eşi Z.T'nin "Evin tamamını vermezsen gelmem" sözü üzerine yuvasını kurtarabilmek için bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi ancak bir süre sonra eşinin cep telefonunda başka bir erkekle samimi fotoğraflarını görmesinin ardından yine tartışma çıktı. Uzaklaştırma kararı alan adam 4 ay boyunca hurda otomobilinde yaşamaya başladı.

17 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra eşi Z.T.'nin barışma teklifi ile yeniden evinde yaşamaya başladı. Ancak Necdet T'nin yaşadığı kabus gibi hayat bundan sonra da devam etti. İddiaya göre, 25 Mayıs tarihinde evine dönen Necdet T, akşam saatlerinde yemeğini yiyip çayını içtikten sonra üzerine çöken ağırlık ile uykuya daldı.

Bir süre sonra eşi Z.T.'nin bıçak darbeleri ile uyanan Necdet T, can havli ile kendisini evden dışarı attı. Komşularından yardım isteyen Necdet T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eşi Z.T. ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU DEFA EŞİ PARKTA YAŞAMAYA BAŞLADI

2 aylık tedavisinin tamamlanmasının ardından evine dönen Necdet T, bu süreçte cezaevinde bulunan eşi Z.T.'nin şartlı tahliye edildiğini öğrendi. Eşine uzaklaştırma kararı verildiğini ve elektronik kelepçe takıldığını öğrenen Necdet T'ye eşinin bulunduğu konuma yaklaşması durumunda kendisini uyarması için bir cihaz verildi. Bir süre evinde yaşamını sürdüren Necdet T'nin tanıdıkları kendisine eşi Z.T.'nin parklarda yaşamını sürdürdüğü bilgisini verdi.

Bir kadının parklarda yaşamını sürdürmesine vicdanı elvermediği için Z.T. hakkında ki uzaklaştırma kararını kaldırtan ve elektronik kelepçeyi çıkarttıran Necdet T, tekrar eşi ile birlikte yaşamaya başladı.

Eşi ile birlikte alkol aldıkları bir akşam Z.T.'nin daha önce ilişki yaşadığı şahısla olan münasebetlerini anlatmaya başladığını belirten Necdet T, eşi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada eşine bir tokat attığını belirten Necdet T, gece saatlerinde karakola giden eşinin darp raporu alarak hakkında bir kez daha uzaklaştırma kararı aldırması ile yeniden kendisini sokakta buldu.

"4 YILDIR BİR TEK CANIMI ALMADI"

Uzaklaştırma kararı sonrası evine yakın bir noktada bulunan park içerisinde yaşamaya başlayan Necdet T, evden bazı eşyalarının polis ekipleri tarafından alındığı belirtti. Yaklaşık 1 haftadır park içerisine kurduğu çadırda yaşamını sürdüren Necdet T. zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Eşi ile 2021 yılında evlendikleri ve 1 yıl sonra evin tapusunu eşinin üzerine geçirmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü belirten Necdet T, "4 yıldır bir tek canım kalmıştı. Onu da gel barışalım diyerek tiyatro ile beni eve götürüp çayıma uyku ilacı atarak uykumda 17 yerimden bıçakladı. Şu anda Türk Halk Müziği türkülerinden en sevdiğim şarkı ‘Kendin ettim, kendim buldum" dedi.

"EVE GETİRDİM, İLK FIRSATTA BENİ SOKAĞA ATTI"

Bir kadının banklarda uyumasına vicdanının elvermediğini belirten Necdet T, "Burası Antalya, bir kadının banklarda uyumasına vicdanım elvermedi. Uğursuzu var, arsızı var. Ertesi gün avukatıma avukatıma bile söylemeden gidip elektronik kelepçesini çıkarttırdım. 17 bıçak yememe rağmen, toplumu karşıma aldım. Dilekçe verdim, uzaklaştırma kararını kaldırttım. Eve getirdim, ilk fırsatta beni sokağa attı. Birlikte balkonda oturuyorduk, alkolde alıyorduk. Beni aldattığı şahısla ilgili bütün ilişkisini detayları ile anlatmaya başladı. ‘Sus, duymak istemiyorum" dedim. Israrla bütün ayrıntıları ile anlattı" şeklinde konuştu.

Bu olayın sonucunda çıkan tartışmada eşine bir tokat vurarak evden kovduğunu söyleyen Necdet T, "Bir gün sonra kapımı polisler çaldı. Eşimin darp raporu alarak uzaklaştırma kararı aldırdığını ve evi terk etmem gerektiğini söylediler. Bir haftadır dışardayım. Beni aldatma ilişkisini asla kabul edemem. Eşyalarımı istedim vermedi. Yasağı ihlal etmemek için mahallenin çocuklarını gönderdim. Çocukları azarlayıp kovdu. En son dün 112'yi aradım. Ekim ayında olduğumuzu üşüdüğümü, yardım etmelerini istedim. 2 polis memuru geldi, durumumu onlara da izah ettim. Gidip eşyalarımı aldılar. Birlikte eşyaları indirdik. Buraya getirdim, çadırı kurdum. Çöpten bulduğum kovaya su doldurup güneşe koyuyorum. Ilıklaşınca başımı yıkıyorum" dedi.