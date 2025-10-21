Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı ‘Eren’ karakteriyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Kerem Fırtına, uzun süredir birlikte olduğu sunucu Gözde Şeker ile hayatını birleştirdi.

Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen sade bir nikaah töreniyle dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi - 1. Resim

Gözlerden uzak, samimi bir atmosferde gerçekleşen törende, çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Daha önce ‘Bu Kalp Seni Unutur Mu?’, ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Kiralık Aşk’ gibi önemli yapımlarda rol alan Kerem Fırtına, özel hayatındaki bu mutlu gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aynı şekilde, sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiren Gözde Şeker de nikah sonrası çekilen fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi - 3. Resim

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Gözde Şeker’in zarif ve sade tarzıyla dikkat çeken gelinliği ile Kerem Fırtına’nın şıklığıyla öne çıkan klasik kesim takım elbisesi, sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı. Çiftin paylaştığı düğün kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.
Sevenlerinin ve takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan çiftin bu mutlu günü, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir garip olay! Yolun ortasına uzanıp reels izledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 dakikalık kalp masajı sonrası hayata dönmüştü! Fatih Ürek’ten yeni haber var - MagazinYoğun bakımda günlerdir tedavi görüyor… İşte son durumuO Ses Türkiye'nin yıldızı, Kim Milyoner Olmak İster'de şok yaşadı! Oktay Kaynarca'dan bomba tepki - Magazin"Milyoner"de şok yaşadı! Kaynarca da tepkisiz kalamadıTürkiye için ilk! Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömürlük vize - MagazinMustafa Sandal'a İngiltere'den ömürlük vizeKurtlar Vadisi'nin usta ismine veda! Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti - MagazinKurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu hayatını kaybettiŞarkıcı Karsu'dan dikkat çeken itiraf: Hayatın çok tokadını yedik - MagazinDikkat çeken itiraf: Hayatın çok tokadını yedik'Saltbae' imparatorluğu sarsılıyor mu? Kadın çalışanın 'masaj' iddiası dünya basınında - Magazin'Saltbae' imparatorluğu sarsılıyor mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...