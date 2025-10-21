Ünlü oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker dünyaevine girdi

Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Kerem Fırtına ile sunucu Gözde Şeker, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla düzenlenen sade bir nikaah töreniyle dünyaevine girdi.

Gözlerden uzak, samimi bir atmosferde gerçekleşen törende, çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Daha önce ‘Bu Kalp Seni Unutur Mu?’, ‘Kurtlar Vadisi’ ve ‘Kiralık Aşk’ gibi önemli yapımlarda rol alan Kerem Fırtına, özel hayatındaki bu mutlu gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aynı şekilde, sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiren Gözde Şeker de nikah sonrası çekilen fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Gözde Şeker’in zarif ve sade tarzıyla dikkat çeken gelinliği ile Kerem Fırtına’nın şıklığıyla öne çıkan klasik kesim takım elbisesi, sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı. Çiftin paylaştığı düğün kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Sevenlerinin ve takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan çiftin bu mutlu günü, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.