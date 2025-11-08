Köye dönüş için kesenin ağzı açıldı! Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor

HABER MERKEZİ / ANKARA - Türkiye’de giderek düşen kırsal nüfus oranının artırılması ve tersine göçü teşvik etmek için hükûmet bir dizi yeni tedbir alacak. Köye dönenlere hibe destekleri verilecek. Kırsalda yenilikçi projeler teşvik edilecek. Yenilenebilir enerji, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkârlık faaliyetleri desteklenecek. Organik tarım için pilot projelere devlet desteği sağlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin kırsal nüfusu hızla azalıyor. En somut gösterge de belde ve köylerde yaşayanların toplam nüfusa oranının 2024’te yüzde 7’den yüzde 6,6’ya gerilemesi oldu. Bu rakamın 2000’li yılların başında yüzde 35’ler civarında olması durumun vahametini iyice gözler önüne seriyor.

Şu anda köy ve beldelerde yaşayan 5,7 milyonluk nüfusun büyük bölümünü ise ileri yaştakiler oluşturuyor. Özellikle genç nüfus hızla kırsaldan uzaklaşırken, hem kırsal kalkınmayı artırmak hem de tersine göç konusunda alınması gereken ilave tedbirlere Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı programında yer verildi.

KIRSALIN ÇEKİCİLİĞİ ARTIRILACAK

Programda, kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için istihdam imkânlarının iyileştirileceği ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliğinin artırılacağına vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda alınacak yeni tedbirler şöyle sıralanıyor: