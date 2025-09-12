Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehirden köye dönüp başladılar! Emekli profesör ve arkadaşları ekonomiye katkı sunuyor

Şehirden köye dönüp başladılar! Emekli profesör ve arkadaşları ekonomiye katkı sunuyor
Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Boğazdere köyünde, aralarında emekli bir profesör ve köy muhtarının da bulunduğu 5 arkadaş, ORKÖY projesinden aldıkları destekle arıcılık faaliyetlerine başladı.

Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden emekli Prof. Dr. Behiç Coşkun, memur emeklileri Şefket Gültekin ve Selahattin Coşkun, esnaf emeklisi Bedrettin Coşkun ile köy muhtarı Kürşat Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığının ORKÖY projesi kapsamında 30'ar arılı kovan alarak köylerinde arıcılığa başladı.

Kovan sayısını artırmayı hedefleyen 5 arkadaş, ilk bal hasatlarını yapmaya hazırlanıyor.

3 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU

Prof. Dr. Behiç Coşkun, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalından 3 yıl önce emekli olduktan sonra yaz dönemlerinde köyünde çiftçilikle uğraşmaya başladığını söyledi. Meslek hayatıyla da ilgili olan arıcılığa merak sardığını belirten Coşkun, amatör olarak ilk yıl 4, sonraki yıl 10 kovan aldığını ifade etti.

Şehirden köye dönüp başladılar! Emekli profesör ve arkadaşları ekonomiye katkı sunuyor - 1. Resim

"KÖY HAYATI BENİM İÇİN HUZUR"

ORKÖY'ün bu yıl köyleri için "Arıcılığı Geliştirme Projesi" başlattığını anlatan Coşkun, "5 arkadaş ORKÖY'e müracaat ettik ve bizlere 30'ar arılı kovan verildi. Böylece arıcılığı bu sene biraz daha profesyonel yapmaya başlıyoruz" dedi.

Yıllarca büyükşehirlerde yaşadığını ama köyden hiçbir zaman kopmadığını dile getiren Coşkun, "Genelde yaz tatillerimi köyde geçiririm ama köyde uzun süre yaşamayalı epeyce olmuştu. Köy hayatı benim için huzur. Gerçekten huzur dolu günler geçiriyorum" diye konuştu.

Coşkun, üretim yapmanın da güzel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arıcılık herkesin kolay ve tek başına yapabileceği bir şey. Hayvancılığı tek başına yapmak çok zordur ama 100 kovana kadar arıcılığı bir insan tek başına yapabilir. Arıcılık ülkemiz için de önemli. Ülkemiz, dünyanın önemli bal üreticilerinden biri. Sivas da ülkemizin önemli bal merkezlerinden biri. Köyümüzde de yeni yeni arıcılık başlıyor. İnşallah önümüzdeki yıllar daha profesyonel ve daha iyi bir şekilde arıcılığı yürütmeye çalışacağız."

KOVAN SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar üzerine mesleki deneyiminin daha çok olduğunu ifade eden Coşkun, daha önce arıcılıkla hiç ilgilenmediğini söyledi.

Arıcılıkla ilgili teorik bilgiye sahip olduğunu belirten Coşkun, "Burada kendilerinden bir şeyler öğrendiğim arıcılar var. Köydeki arkadaşlarla dayanışma içerisindeyiz. Gelecek yıllarda kovan sayısını artırmayı hedefliyorum. Bu artık amatör olmaktan çıkıyor ve profesyonelliğe gidiyor. Çok arıyla uğraşıp çok zahmet verince karşılığını da almak isteriz. 50-60 kovan benim için yeterli ama zaman ne gösterir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şehirden köye dönüp başladılar! Emekli profesör ve arkadaşları ekonomiye katkı sunuyor - 2. Resim

EKONOMİK KAZANÇ DA SAĞLIYORLAR

Esnaf emeklisi Bedrettin Coşkun ise yaz aylarını köyünde, kışı ise Antalya'da geçirdiğini söyledi.

Köy hayatına yabancı olmadığını anlatan Coşkun, "Arıcılığa başladıktan sonra uğraş içerisindeyiz, zaman çok güzel geçiyor. Arıcılık çok enteresan. Her gün yeni bir şeyler yaşıyorsunuz, araştırıyorsunuz ve öğreniyorsunuz" dedi.

Coşkun, arıcılık sayesinde ekonomik kazanç sağlamaya da başladıklarını belirterek, "Bu işi elimizden geldiği kadar büyütmek istiyoruz, yerimiz de müsait. Bölgemiz 650'ye yakın kovan kaldıracak kapasitede. Biz de büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz" diye konuştu.

Projenin çiftçiye cesaret verdiğini de vurgulayan Coşkun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

