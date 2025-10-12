İzmir'de kooperatif mağdurlarının 'canına tak etti': Belediye sorumluluk alsın

İzmir'in Gaziemir ilçesinde İZBETON ve EGEŞEHİR öncülüğünde başlatılan kentsel dönüşüm projelerine katılan hak sahipleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için bir araya geldi. Konut projesi ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, belediyenin resmi garantör olmasını istediklerini dile getirdi.

Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON AŞ ve Egeşehir öncülüğünde, "Belediye garantörlüğünde güvenli konut" vaadiyle kurulan yapı kooperatifinin üyeleri olarak şantiyede seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplanan grup inşaata pankart astı. Pankartta şu ifadelere yer verildi:

Tekrar mağdur olmamak için tapu ve haklarımız güvence altında olsun. Belediye taraf olsun, resmi sorumluluk alsın. Kesin teslim tarihi ve inşaat takvimi istiyoruz. Önce ilerleme, sonra ödeme. Resmi garantör belediye olmalı, yarım bırakmak yok. Başkan sözünde dur, ortaklıktan ayrılan üyenin parası TÜİK oranında geri ödenmeli. Payımıza düşen yüzde 1 KDV uygulansın. Eskalasyon da sabitlensin.

Alpyavuz, protokole ilişkin 10 taleplerinin bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Belediye resmen taraf olmalı. Bu hem hukuki hem siyasi sorumluluk anlamına gelir. İnşaatın tamamlanmasına dair kesin taahhüt verilmeli. Yüklenici işi tamamlamazsa belediye devreye girmeyi taahhüt etmeli. Ödemeler ilerlemeye endekslenmeli. Önce inşaat ilerlesin, sonra ödeme yapılsın. Tapular ve haklarımız güvence altına alınmalı. Üyelikten ayrılmak isteyenlere adil çözüm getirilmeli.

"TARAF OLUN VE SORUMLULUK ALIN"

Somut ve yaptırımı olan bir protokol talep ettiklerini belirten Alpyavuz, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz. Bu kentin insanları size güvendi. O güvenin gereğini yapın. Protokoller kapalı kapılar arkasında değil mağdurların gerçek ihtiyaçlarıyla şekillensin. Bu kez gerçekten taraf olun gerçekten sorumluluk alın, gerçekten adaletli davranın. Bizim tek derdimiz evlerimiz, haklarımız, onurumuz ve geleceğimizdir. Evlerimiz çalındı, umutlarımız çalındı." diye konuştu.