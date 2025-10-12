Erzurum'da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazası
Erzurum'da Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada iki araç çarpışarak ağır hasar aldı, bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, araçlardaki sürücü ve yolcuları tedbiren hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Şehirlerarası Otobüs Terminali yolu üzerinde gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada konvoyda çarpışan iki araçta ağır hasar oluştu. Bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışan iki araçtaki sürücü ve yolcular tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
