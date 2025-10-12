Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erzurum'da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazası

Erzurum'da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazası
Erzurum, Trafik Kazası, Yavuz Ağıralioğlu, Polis, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada iki araç çarpışarak ağır hasar aldı, bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, araçlardaki sürücü ve yolcuları tedbiren hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyunda trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Şehirlerarası Otobüs Terminali yolu üzerinde gerçekleşti. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada konvoyda çarpışan iki araçta ağır hasar oluştu. Bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazası - 1. Resim

Çarpışan iki araçtaki sürücü ve yolcular tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin çarpıcı detaylar! Adli Tıp Kurumu raporu açıkladı - GündemRojin'in ölümüne ilişkin çarpıcı detaylar!Trump ve Sisi davet etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze zirvesi için yarın Mısır'a gidecek - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyorOtobüs firmalarının rekabeti kanlı bitti! Tetikçi terminalde saldırdı - GündemOtobüs firmalarının rekabeti kanlı bitti! Tetikçi terminalde saldırdıUmut tırları Gazze’de! Ateşkesle birlikte yardım akını başladı - GündemUmut tırları Gazze’de!24 il için sağanak yağış alarmı! Meteoroloji ve Bakanlık’tan art arda uyarılar - Gündem24 il için sağanak yağış alarmı!İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Orhan Şen "Uzun sürecek gibi" dedi, tarih verdi - Gündemİstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...