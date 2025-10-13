Lisanssız kapasite problemi sürüyor! “Öz tüketim modeli hayata geçirilmeli”

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan, TEİAŞ’ın lisanssız elektrik üretim projelerinde artık güvenli alanda kalmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Şu anda birçok işletme öz tüketim amaçlı proje yapmak istiyor. Sanayiciler, karbon vergilerinden etkilenmeden Avrupa’ya ihracatlarını sürdürebilmek için yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Ancak kapasite olmadığı için bunlar hayata geçirilemiyor. Bu yüzden sektörde ciddi bir durgunluk yaşanıyor.

Bu modelle aynı ölçüm noktasında şebekeye hiç enerji basmamayı taahhüt ediyorsunuz. Yani mahsuplaşma yapılmıyor, şebekeye çıkılmıyor. O zaman da trafodan ve kapasite kısıtlarından etkilenmiyorsunuz. İş ihtiyaçları için kurulacak sistemlere özel bir kapasite verilecek. Yatırımcılar için önemli bir maliyet düşürücü unsur da olacak.

İhracat yapan işletmelere düşük karbon ayak izi ile AB pazarında avantajın yanında şebeke güvenliğinin korunması ve izinsiz kurulumların önlenmesini sağlayacak. Hem sanayicimizin rekabetçiliğini artıracak hem de ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak güçlü bir adım. Bu hayata geçerse lisanssız projeler için bir ‘can suyu’ olur diye düşünüyoruz.”