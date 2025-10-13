Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Lisanssız kapasite problemi sürüyor! “Öz tüketim modeli hayata geçirilmeli”

Lisanssız kapasite problemi sürüyor! “Öz tüketim modeli hayata geçirilmeli”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lisanssız kapasite problemi sürüyor! “Öz tüketim modeli hayata geçirilmeli”
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin enerji dönüşümünde kritik rol oynayan lisanssız elektrik üretiminde kapasite doldu. 8 Şubat 2024’te yayınlanan kararla 3 bin 750 megavat kapasite ayrılan lisanssız elektrik üretiminde, TEİAŞ’ın 30 Eylül Salı günü yayımladığı tabloya göre Türkiye’nin tüm illerinde ve trafo merkezlerinde lisanssız projeler için yeni trafo kapasitesi tahsis edilmedi.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan, TEİAŞ’ın lisanssız elektrik üretim projelerinde artık güvenli alanda kalmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Şu anda birçok işletme öz tüketim amaçlı proje yapmak istiyor. Sanayiciler, karbon vergilerinden etkilenmeden Avrupa’ya ihracatlarını sürdürebilmek için yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Ancak kapasite olmadığı için bunlar hayata geçirilemiyor. Bu yüzden sektörde ciddi bir durgunluk yaşanıyor.

Bu modelle aynı ölçüm noktasında şebekeye hiç enerji basmamayı taahhüt ediyorsunuz. Yani mahsuplaşma yapılmıyor, şebekeye çıkılmıyor. O zaman da trafodan ve kapasite kısıtlarından etkilenmiyorsunuz. İş ihtiyaçları için kurulacak sistemlere özel bir kapasite verilecek. Yatırımcılar için önemli bir maliyet düşürücü unsur da olacak.

İhracat yapan işletmelere düşük karbon ayak izi ile AB pazarında avantajın yanında şebeke güvenliğinin korunması ve izinsiz kurulumların önlenmesini sağlayacak. Hem sanayicimizin rekabetçiliğini artıracak hem de ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak güçlü bir adım. Bu hayata geçerse lisanssız projeler için bir ‘can suyu’ olur diye düşünüyoruz.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrik faturalarında yeni dönem! Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecekNijerya ordusu Boko Haram’ı vurdu: 15 terörist öldürüldü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektrik faturalarında yeni dönem! Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek - EkonomiAz kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek60 bin TL'lik telefonu 110 bin TL'ye satıyorlardı! Bakanlık inceleme başlattı - Ekonomi60 bin TL'lik telefonu 110 bin TL'ye satıyorlardı!578 milyar liralık riskli işlem! Binlerce kişi Maliye'nin incelemesine takıldı - Ekonomi578 milyar liralık riskli işlem!4 saat 400 milyon sterline mal olabilir! Avrupa, Brexit'in intikamını mı alıyor? - Ekonomi4 saat 400 milyon sterline mal olabilir!Trump'ın vergi hamlesi kriptoyu yaktı: Bir tweet 19 milyar doları sildi! - EkonomiBir tweet 19 milyar doları sildi!Kira gelirlerinde yüzde 20 stopaj kesintisi mi olacak? Bakanlıktan açıklama geldi - Ekonomi"Kira stopajı" iddialarına Bakanlıktan yalanlama!
Sonraki Haber Yükleniyor...