Nijerya'da ordu, Boko Haram üyeleri ile çatıştı! Çok sayıda terörist öldürüldü

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu komutanlarından Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde ordu ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sani, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin ise yaralı olarak kaçtığını kaydetti. Çatışmada 4 askerin de hayatını kaybettiğini aktaran Sani, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

BOKO HARAM ÖRGÜTÜ VE GEÇMİŞİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.