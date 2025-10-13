İmamoğlu’nun Nobel’lik rezaletine CHP de kızdı! İsrail destekçisine kimse sahip çıkmadı

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’li yöneticiler ve milletvekillerinden herhangi bir paylaşım gelmezken, Ekrem İmamoğlu Machado’yu “en içten duygularla” kutladı.

İmamoğlu’nun Gazze’deki soykırıma karşı İsrail’i destekleyen, Netanyahu hükûmetiyle yakın ilişkiler kuran ve ülkesine askerî müdahale yapılmasını isteyen Machado’yu tebrik etmesi CHP’liler tarafından da tepki çekti.

Çok sayıda CHP’li İmamoğlu ve ekibine “Bu mesajı silin, bu hatayı yapamazsınız”, “Yanlış ve yersiz olmuş”, “Son derece talihsiz bir paylaşım” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan ABD’nin Karayipler’de askerî sığınak yapmasını destekleyen Machado, ödülünü kendi ülkesi Venezuela’ya bile askerî müdahale tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etmişti.