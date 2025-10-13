Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Erzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum’da gece başlayıp sabaha kadar süren kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Ekimde yağan mevsimin ilk karı, vatandaşları şaşırttı. Sabah işe gidenler araçlarının üzerindeki karı temizlerken, belediye ekipleri kent genelinde kar küreme çalışması yaptı. Kış lastiklerini henüz takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Erzurum'da gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağdı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Erzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı - 1. Resim

VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI

Ekim ayı ortasında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah iş yerlerine kışlık kıyafetleriyle giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ise sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

Erzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı - 2. Resim

PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler de erken yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Erzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı - 3. Resim

Vatandaşlardan Hakan Sak, bu sene kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
