Erzurum'a ekim ortasında kar yağdı, şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağdı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

VATANDAŞLAR ŞAŞTI KALDI

Ekim ayı ortasında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah iş yerlerine kışlık kıyafetleriyle giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ise sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler de erken yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlardan Hakan Sak, bu sene kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi.