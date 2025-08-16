İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir? Değişiklik duyuruldu

İstanbul’un toplu taşıma sisteminin vazgeçilmezi İstanbulkart, yeni bir düzenlemeyle gündemde. BELBİM A.Ş.’nin Çerçeve Sözleşmesi’nde yapacağı değişiklikler, kart kullanıcılarının hak ve sorumluluklarını yeniden şekillendirecek.

İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi, İstanbul’da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan İstanbulkart’ın kullanım koşullarını, kart sahiplerinin ve hizmet sağlayıcı BELBİM A.Ş.’nin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen resmi bir belgedir.

Bu sözleşme, kartın nasıl kullanılacağı, ücretlendirme politikaları, bakiye iadesi, kişisel verilerin işlenmesi, kartın geçerlilik süresi ve zaman aşımı gibi konuları şeffaf bir şekilde ortaya koyarak kullanıcıların bilinçli bir şekilde hizmetten faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor.

BELBİM’in açıklamasına göre, sözleşme 14 Eylül 2025 itibarıyla yenilenerek yeni kurallarla yürürlüğe girecek. Kullanıcılar, 6493 sayılı Kanun gereğince bu tarihe kadar sözleşmeyi ücretsiz feshedebilecek.

İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'Nİ NASIL FESHEDEBİLİRİM?

Kullanıcılar, 14 Eylül 2025’e kadar BELBİM’in resmi sitesi veya iletişim kanalları üzerinden ücretsiz fesih talebinde bulunabilir. Fesih talebi iletilmezse değişiklik otomatik olarak kabul edilmiş sayılacak.