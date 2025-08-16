Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir? Değişiklik duyuruldu

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir? Değişiklik duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir? Değişiklik duyuruldu
İstanbulkart, BELBİM, Toplu Taşıma, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi kapsamında yapılan değişiklik duyuruldu. Uyarı mesajları sonrası vatandaşlar 'İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir' araştırıyor. 14 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek yenilikler, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

İstanbul’un toplu taşıma sisteminin vazgeçilmezi İstanbulkart, yeni bir düzenlemeyle gündemde. BELBİM A.Ş.’nin Çerçeve Sözleşmesi’nde yapacağı değişiklikler, kart kullanıcılarının hak ve sorumluluklarını yeniden şekillendirecek.

İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi, İstanbul’da toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan İstanbulkart’ın kullanım koşullarını, kart sahiplerinin ve hizmet sağlayıcı BELBİM A.Ş.’nin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen resmi bir belgedir.

Bu sözleşme, kartın nasıl kullanılacağı, ücretlendirme politikaları, bakiye iadesi, kişisel verilerin işlenmesi, kartın geçerlilik süresi ve zaman aşımı gibi konuları şeffaf bir şekilde ortaya koyarak kullanıcıların bilinçli bir şekilde hizmetten faydalanmasını sağlamayı amaçlıyor. 

BELBİM’in açıklamasına göre, sözleşme 14 Eylül 2025 itibarıyla yenilenerek yeni kurallarla yürürlüğe girecek. Kullanıcılar, 6493 sayılı Kanun gereğince bu tarihe kadar sözleşmeyi ücretsiz feshedebilecek.

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir? Değişiklik duyuruldu - 1. Resim

İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'Nİ NASIL FESHEDEBİLİRİM?

Kullanıcılar, 14 Eylül 2025’e kadar BELBİM’in resmi sitesi veya iletişim kanalları üzerinden ücretsiz fesih talebinde bulunabilir. Fesih talebi iletilmezse değişiklik otomatik olarak kabul edilmiş sayılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde duman paniği! İtfaiye harekete geçtiAtama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nuray Sayarı evlendi mi, eşi kim? Gelinliği gündem oldu - HaberlerNuray Sayarı evlendi mi, eşi kim? Gelinliği gündem olduAGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı araştırılıyor - HaberlerAGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Branş dağılımı araştırılıyorBu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 16-17 Ağustos İstanbul hava durumu - HaberlerBu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 16-17 Ağustos İstanbul hava durumuMasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte 15 Ağustos haftanın son eleme adayı! - HaberlerMasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte 15 Ağustos haftanın son eleme adayı!Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül'de başlıyor - HaberlerAşk ve Gözyaşı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Eylül'de başlıyorGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor! - HaberlerGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...