Bu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı? 16-17 Ağustos İstanbul hava durumu

Yazın son günlerini yaşayan İstanbul, 16-17 Ağustos hafta sonunda sıcak ve rüzgarlı bir havaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporları, şehirde yağış beklentisi ve fırtına uyarısıyla ilgili önemli bilgiler sunuyor.

BU HAFTA SONU İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16-17 Ağustos 2025 tarihlerine ilişkin hava durumu raporuna göre İstanbul’da hafta sonu boyunca yağmur beklenmiyor.

Cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar günü ise açık bir hava hakim olacak. Bu da şehirde güneşli ve sıcak bir hafta sonu geçirebileceğinizi gösteriyor.

Marmara Bölgesi’nde kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarların (50-70 km/saat) yer yer fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Bu nedenle açık hava aktivitelerinde dikkatli olunması öneriliyor.

16 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

16 Ağustos Cumartesi günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 30°C, gece ise 23°C civarında seyredecek.

Nem oranı %41-78 arasında değişirken kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 35 km’ye ulaşacak ve yer yer fırtına seviyesine yaklaşacak.

17 AĞUSTOS İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

17 Ağustos Pazar günü ise İstanbul’da hava tamamen açık olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %51-78 civarında seyredecek.