Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Silivri'de denize girmek yasak mı?

Silivri'de denize girmek yasak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Silivri&#039;de denize girmek yasak mı?
Silivri, Denize Girme Yasağı, Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Olumsuz hava şartları sebebiyle birçok bölgede denize girmek yasaklandı. Silivri’ye gidip hafta sonunu denizde yüzerek geçirmek isteyenler "Silivri’de denize girmek yasak mı değil mi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Silivri'de denize girmek yasak mı? sorusu olumsuz hava koşulları ile merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından Silivri'de denize girilip girilemeyeceği de belli oldu. 

Silivri'de denize girmek yasak mı? - 1. Resim

SİLİVRİ’DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Silivri’de denize girmek kısa süreliğine yasaklandı. Bugünden itibaren yani 15 Ağustos 2025 itibaren üç gün boyunca Silivri’de denize girilemeyecektir .

Silivri Kaymakamlığı tarafından alınan karara göre, 15–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında denize girilmeyecek.

Silivri'de denize girmek yasak mı? - 2. Resim

SİLİVRİ'DE DENİZE NE ZAMAN GİRİLECEK?

Aksi bir durum olmadıkça 18 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Silivri'de denize girilebilecektir. Yetkililer, yasağın sürdüğü süre boyunca vatandaşların denize girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla tüm ilçe genelindeki plajlarda 15, 16 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girişler yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı! Yaralılar varTürk Tabipleri Birliği hacklendi mi? Siber saldırı sonucu 107 binden fazla kişinin kişisel verisi çalındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk Tabipleri Birliği hacklendi mi? Siber saldırı sonucu 107 binden fazla kişinin kişisel verisi çalındı - HaberlerTürk Tabipleri Birliği hacklendi mi? Siber saldırı sonucu 107 binden fazla kişinin kişisel verisi çalındıİşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatası - Haberlerİşbankası uygulaması çöktü mü, İşCep neden açılmıyor? 15 Ağustos İş Bankası mobil bankacılık hatasıiPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır? - HaberleriPhone 11'de NFC var mı, özellik nasıl açılır?İstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek? - Haberlerİstanbul'da rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı Juan Martinez Munuera yönetecek - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı Juan Martinez Munuera yönetecekGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor! - HaberlerGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...