Silivri'de denize girmek yasak mı? sorusu olumsuz hava koşulları ile merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından Silivri'de denize girilip girilemeyeceği de belli oldu.

SİLİVRİ’DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Silivri’de denize girmek kısa süreliğine yasaklandı. Bugünden itibaren yani 15 Ağustos 2025 itibaren üç gün boyunca Silivri’de denize girilemeyecektir .

Silivri Kaymakamlığı tarafından alınan karara göre, 15–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında denize girilmeyecek.

SİLİVRİ'DE DENİZE NE ZAMAN GİRİLECEK?

Aksi bir durum olmadıkça 18 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Silivri'de denize girilebilecektir. Yetkililer, yasağın sürdüğü süre boyunca vatandaşların denize girmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ağır hava ve deniz şartlarının oluşturabileceği boğulma riskini önlemek amacıyla tüm ilçe genelindeki plajlarda 15, 16 ve 17 Ağustos 2025 tarihlerinde denize girişler yasaklandı" ifadelerine yer verildi.