İstanbul'da denize girmek yasak mı?

İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da denize girmek yasak mı?
İstanbul, Yasak, Plaj, Hava Durumu, Fırtına, Güvenlik, Haber
Haberler

İstanbul'da denize girmek yasak mı? sorusu 15 Ağustos Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasaklarla ilgili güncel bilgiler yetkililer tarafından paylaşıldı. Son olarak Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklanmıştı.

İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? sorusu olumsuz hava koşullarının ardından merak konusu haline geldi.

Marmara'da fırtına beklenirken, İstanbul Valiliği tarafından, "Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer verildi. Diğer yandan bazı bölgelerde denize girmenin yasak olduğu belirtildi. 

İstanbul'da denize girmek yasak mı? - 1. Resim

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI? 

15 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık tarafından alınan karar göre, Sarıyer'in Kısırkaya Plajı'nda denize girme yasağı bugün de devam etmektedir.

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde ise bu yasak 17 Ağustos Pazar gününe kadar sürecektir. Beykoz'daki yasak ise 13 Ağustos'ta sona erdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bayrak ve uyarı levhalarının bulunduğu sahillerde can güvenliği için denize girilmemesi gerektiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu. 

İstanbul'da denize girmek yasak mı? - 2. Resim

NERELERDE DENİZE GİRMEK YASAK?

Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yüksek dalga boyu nedeniyle ise Kısırkaya plajında 15 Ağustos Cuma gününe kadar denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Silivri'de 12-13-14 Ağustos tarihlerinde, Gümüşyaka, Çanta ve Uyumkent sahillerinde denize girişlere yasaklanmıştı. 



