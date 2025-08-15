Fırtına kapıda! 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
KAYMAKAMLIKLAR KARAR ALDI
İlçelerin Kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.
