Fenerbahçe, Samsunspor'a karşı sistem değiştiriyor: Tedesco'dan sürpriz hamle

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle dönerek serisini geliştirmek istiyor. Antalya ve Nice maçlarında, takımını 4-1-4-1 taktiğiyle sahaya çıkaran Domenico Tedesco, bu sefer daha güçlü bir orta saha planlıyor.

İSMAİL'E YARDIM GELİYOR

Orta alanda İsmail Yüksek’in yükünü, Nice maçının son bölümlerinde formasına kavuşan Alvarez’la hafifletmeyi hedefleyen İtalyan çalıştırıcı, bu tercihini gerçekleştirebilmek için Talisca-Asensio ikilisinden birini kızağa çekecek. Fiziksel olarak daha zayıf görünen sambacı, kulübeye yakın.

EN-NESYRİ'YE TAM DESTEK

Tedesco bunun dışında kadroda bir değişiklik düşünmüyor. Oyuncularını Samsunspor’un kontratakları konusunda uyaran genç çalıştırıcı, Nice karşısında olduğu gibi erken gollerle maçı koparmak istiyor. Bu arada Kerem’le yaptığı görüşmelerin ödülünü Nice mücadelesinde alan Tedesco, Samsun maçında da En-Nesyri’den patlama bekliyor. İtalyan hoca, Faslı yıldıza, “Ben senin çabandan son derece memnunum. Performansını golle değerlendirmiyorum. Üzerinde baskı hissetme ve sahaya odaklan” dedi.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Okan

Zeki

Satka

Drongelen

Tomasson

Celil

Coulibaly

Holse

Ntcham

Musaba

Mouandilmadji

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson

Semedo

Skriniar

Oosterwolde

Brown

Alvarez

İsmail

Nene

Asensio

Kerem

En-Nesyri

