Fenerbahçe, Samsunspor'a karşı sistem değiştiriyor: Tedesco'dan sürpriz hamle
Tedesco, Samsun deplasmanında sistem değiştirecek. Son iki maçına 4-1-4-1 dizilişiyle çıkan ve galibiyete ulaşan Fenerbahçe, Samsun’da 4-2-3-1’e dönmeye hazırlanıyor. Talisca’yı kızağa çekecek İtalyan, Alvarez’i sahaya sürecek.
EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle dönerek serisini geliştirmek istiyor. Antalya ve Nice maçlarında, takımını 4-1-4-1 taktiğiyle sahaya çıkaran Domenico Tedesco, bu sefer daha güçlü bir orta saha planlıyor.
İSMAİL'E YARDIM GELİYOR
Orta alanda İsmail Yüksek’in yükünü, Nice maçının son bölümlerinde formasına kavuşan Alvarez’la hafifletmeyi hedefleyen İtalyan çalıştırıcı, bu tercihini gerçekleştirebilmek için Talisca-Asensio ikilisinden birini kızağa çekecek. Fiziksel olarak daha zayıf görünen sambacı, kulübeye yakın.
EN-NESYRİ'YE TAM DESTEK
Tedesco bunun dışında kadroda bir değişiklik düşünmüyor. Oyuncularını Samsunspor’un kontratakları konusunda uyaran genç çalıştırıcı, Nice karşısında olduğu gibi erken gollerle maçı koparmak istiyor. Bu arada Kerem’le yaptığı görüşmelerin ödülünü Nice mücadelesinde alan Tedesco, Samsun maçında da En-Nesyri’den patlama bekliyor. İtalyan hoca, Faslı yıldıza, “Ben senin çabandan son derece memnunum. Performansını golle değerlendirmiyorum. Üzerinde baskı hissetme ve sahaya odaklan” dedi.
SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Okan
Zeki
Satka
Drongelen
Tomasson
Celil
Coulibaly
Holse
Ntcham
Musaba
Mouandilmadji
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
Brown
Alvarez
İsmail
Nene
Asensio
Kerem
En-Nesyri