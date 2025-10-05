Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Samsunspor'a karşı sistem değiştiriyor: Tedesco'dan sürpriz hamle

Fenerbahçe, Samsunspor'a karşı sistem değiştiriyor: Tedesco'dan sürpriz hamle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunspor&#039;a karşı sistem değiştiriyor: Tedesco&#039;dan sürpriz hamle
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tedesco, Samsun deplasmanında sistem değiştirecek. Son iki maçına 4-1-4-1 dizilişiyle çıkan ve galibiyete ulaşan Fenerbahçe, Samsun’da 4-2-3-1’e dönmeye hazırlanıyor. Talisca’yı kızağa çekecek İtalyan, Alvarez’i sahaya sürecek. 

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle dönerek serisini geliştirmek istiyor. Antalya ve Nice maçlarında, takımını 4-1-4-1 taktiğiyle sahaya çıkaran Domenico Tedesco, bu sefer daha güçlü bir orta saha planlıyor.

İSMAİL'E YARDIM GELİYOR

Orta alanda İsmail Yüksek’in yükünü, Nice maçının son bölümlerinde formasına kavuşan Alvarez’la hafifletmeyi hedefleyen İtalyan çalıştırıcı, bu tercihini gerçekleştirebilmek için Talisca-Asensio ikilisinden birini kızağa çekecek. Fiziksel olarak daha zayıf görünen sambacı, kulübeye yakın.

EN-NESYRİ'YE TAM DESTEK

Tedesco bunun dışında kadroda bir değişiklik düşünmüyor. Oyuncularını Samsunspor’un kontratakları konusunda uyaran genç çalıştırıcı, Nice karşısında olduğu gibi erken gollerle maçı koparmak istiyor. Bu arada Kerem’le yaptığı görüşmelerin ödülünü Nice mücadelesinde alan Tedesco, Samsun maçında da En-Nesyri’den patlama bekliyor. İtalyan hoca, Faslı yıldıza, “Ben senin çabandan son derece memnunum. Performansını golle değerlendirmiyorum. Üzerinde baskı hissetme ve sahaya odaklan” dedi. 

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Okan
Zeki
Satka
Drongelen     
Tomasson    
Celil
Coulibaly
Holse
Ntcham    
Musaba
Mouandilmadji

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
Brown
Alvarez
İsmail
Nene
Asensio
Kerem
En-Nesyri

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İkisi de kazanmayı hak etmediKötü uyku beyni yaşlandırıyor: Demans riski artıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İkisi de kazanmayı hak etmedi - Sporİkisi de kazanmayı hak etmediGalatasaray'dan hakem tepkisi: Arda Kardeşler benzetmesi - SporGalatasaray'dan hakem tepkisi: Arda Kardeşler benzetmesiArda Güler'in ödül aldığı maçta Real Madrid zirveye yükseldi - SporArda Güler'in ödül aldığı maçta Real Madrid zirveye yükseldiGalatasaray - Beşiktaş maçı sonrası bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir - SporDev mücadele sonrası bomba iddiaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkür: Çok duygulandım - SporSergen Yalçın'dan Galatasaray'a teşekkürOkan Buruk'tan derbi sonrası büyük tepki: Tam bir fiyasko - SporBuruk'tan derbi sonrası büyük tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...