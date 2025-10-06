Bugün hangi maçlar var? 6 Ekim bugünkü maç takvimi

Futbolseverler “Bugün maç var mı?” sorusuna cevap ararken, Süper Lig dışında başka liglerden bazı karşılaşmalar takvimde yer buluyor. Milli ara nedeniyle Süper Lig maçları 18 Ekim’e kadar dururken, LaLiga 2, Hollanda Eerste Divisie ve Türkiye 2. Lig gibi liglerden maçlar izleyiciyle buluşacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün dikkat çeken maç programı şöyle:

LaLiga 2:

21.30’da Leonesa - Albacete maçı S Sport’ta yayınlanacak.

Hollanda Eerste Divisie:

21.00’de Vitesse - Den Bosch karşılaşması S Sport Plus kanalında olacak.

TFF 2. Lig - Beyaz Grup

19.00’da Muğlaspor - Erbaaspor maçı var.

Basketbol Süper Ligi:

19.00'da Fenerbahçe Beko - Petkimspor maçı var. Bein Sports 5'te yayınlanacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig, 18 Ekim 2025'te Konyaspor - Kocaelispor maçıyla 9. haftayla yeniden başlayacak