Haberler > 3. Sayfa > Oda Başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Oda Başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da dün akşam Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, kendisine ait pastanede çalışan Elif Kılıç ve arkadaşı Hasan Fırat'ı öldürüp aracında intihar etti. Kan donduran cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre (54), kendisine ait pastanede çalışan Elif Kılıç (32) ile arkadaşı Hasan Fırat (30) ile bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Kerim Üre ile Hasan Fırat arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Üre, üzerinde bulunan silahı çıkararak ateş etmeye başladı.

Üre'nin silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Hasan Fırat ve Elif Kılıç ağır yaralanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Oda Başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim
Kerim Üre, Elif Kılıç, Hasan Fırat

ÜRE, KILIÇ VE FIRAT HAYATINI KAYBETTİ

Aracı ile bölgeden uzaklaşan Üre, silahı ile başına ateş ederek hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırılan Hasan Fırat ve Elif Kılıç ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çok saylıda boş kovana rastladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

Oda Başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

KORKUNÇ CİNAYET KAMERADA

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre ile Hasan Fırat’ın kavga ettiği anlar ve ardından Üre’nin belindeki silahı çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, mermilerin isabet ettiği Hasan Fırat ve araya giren pastane çalışanı Elif Kılıç’ın yere yığıldığı görüldü.

