Muğla'da tüfekli cinayet: 55 yaşındaki adamın korkunç sonu

Muğla’da tüfekli cinayet: 55 yaşındaki adamın korkunç sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 55 yaşındaki bir adam kalbinden tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ölüm sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Menteşe-İkizce yolu üzerinde meydana geldi. Aracın içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Muğla’da tüfekli cinayet: 55 yaşındaki adamın korkunç sonu - 1. Resim

KALBİNDEN TÜFEKLE VURULMUŞ

Otomobilin içinde yapılan kontrolde 55 yaşındaki Tahir K.’nin kalbinden tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahsın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’da tüfekli cinayet: 55 yaşındaki adamın korkunç sonu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

