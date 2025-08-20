Muğla’da tüfekli cinayet: 55 yaşındaki adamın korkunç sonu

Korkunç olay, Menteşe-İkizce yolu üzerinde meydana geldi. Aracın içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

KALBİNDEN TÜFEKLE VURULMUŞ

Otomobilin içinde yapılan kontrolde 55 yaşındaki Tahir K.’nin kalbinden tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahsın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.