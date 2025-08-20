Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Damadını acımadan öldürdü: Nedeni, 'Bunun için mi?' dedirtti!

Damadını acımadan öldürdü: Nedeni, 'Bunun için mi?' dedirtti!

Damadını acımadan öldürdü: Nedeni, &#039;Bunun için mi?&#039; dedirtti!
Burdur'da Ali Ş., evinin önüne aracını park eden damadının vurarak öldürdü. 63 yaşındaki şüpheli suç aletiyle gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşanan olayda, 63 yaşındaki Ali Ş., evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top (35) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ali Ş., damadı Deniz Top'u av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Damadını acımadan öldürdü: Nedeni, 'Bunun için mi?' dedirtti! - 1. Resim

TÜFEKLE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş. ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Damadını acımadan öldürdü: Nedeni, 'Bunun için mi?' dedirtti! - 2. Resim

Hastaneye kaldırılan Deniz Top, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde çalışma gerçekleştirdi.

Damadını acımadan öldürdü: Nedeni, 'Bunun için mi?' dedirtti! - 3. Resim

