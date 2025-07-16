Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? Discord erişim engelinde son durum merak ediliyor

Popüler online mesajlaşma platformu Discord, 2024 yılında erişime kapatılmıştır. Çocuklara yönelik tehlikeli içeriklere zemin hazırladığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen Discord'un ne zaman açılacağı merak konusu oldu.Son olarak konuya ilişkin açıklama Bakan Uroğlu'ndan geldi. Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, Discord erişim engelinde son durum

Çocukları olumsuz etkileyecek içeriklere yer verdiği gerekçesi ile Discord 9 Ekim 2024 yılında erişimi engellendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise platformaların içeriklerini düzenlemesine dair olumlu adımların atıldığını duyurdu. Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, Discord erişim engelinde son durum...

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?



2025 itibarıyla Discord hâlâ Türkiye'de engelli durumda.

2025 yılı itibarıyla Discord hâlâ Türkiye'de kapalıdır. Discord'un ne zaman açılacağına dair açıklama yapılmadı. Şu an için Discord'un açılacağı tarih belirsizliğini koruyor.

Discord'a 9 Ekim 2024 tarihinden itibaren Discord'a erişim sağlanamamaya başlandı. Milyonlarca kullanıcı açılacağı tarihi beklerken konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından geldi.

"Roblox ve Discord için hukuki süreç içinde olan erişim engelleri var. İki platform da bizle irtibat halinde, bazı içeriklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar var. Bunları yaptıklarında açmamız söz konusu olacak.

Biz aksi talep edilmemişse internet sağlayıcılarla konuştuk. Güvenli internet paketinin satılmasını istiyoruz. Yüzde 90'ların üzerinde güvenli internet paketi satılıyor. Acaba sosyal medya platformlarında olabilir mi onu paylaşıyoruz. Önden tercihte bulunmayana güvenli internet paketini satmış oluyoruz."

DİSCORD NEDEN KAPATILMIŞTI?

Discord, çocuk istismarı ve benzeri ciddi suçlara zemin hazırladığı gerekçesiyle 2024 yılında kapatılmıştır. Şu anda da halen resmi olarak erişilememektedir.

Discord'un ne zaman açılacağına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Kısa süre içinde konu hakkında yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor.