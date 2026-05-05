Apple Türkiye, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde fiyat artışına gitti. iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in yeni fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girerken, AirPods tarafında da bazı modellere zam yapıldı.

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve bazı aksesuar ürünlerinde fiyat artışına gitti. Fiyat güncellemesi bugünden itibaren devreye girdi. Yapılan güncellemeye göre, iPhone 17 (128 GB) modelinin fiyatı 77 bin 999 liradan 84 bin 999 liraya çıktı. iPhone 17 Pro (256 GB) 107 bin 999 liradan 119 bin 999 liraya, iPhone 17 Pro Max (256 GB) ise 119 bin 999 liradan 132 bin 999 liraya yükseldi.



Serinin dikkat çeken modellerinden iPhone Air (256 GB) da zamdan nasibini aldı ve 97 bin 999 liradan 107 bin 999 liraya çıktı. Böylece tüm modellerde yaklaşık yüzde 10 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşti.

Öte yandan yalnızca iPhone modelleri değil, aksesuar ürünlerinde de benzer bir artış gözlendi. AirPods Pro 3’ün fiyatı 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya yükselirken, AirPods 4 ise 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.

