Kastamonu'da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi

Kastamonu'da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi

- Güncelleme:
Kastamonu&#039;da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde mantar zehirlenmesi meydana geldi.

7 KİŞİLİK AİLE MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osman Bektaş'tan 4,1'lik deprem sonrası kritik sözler: Tehlike sürüyor!Sivas CHP İl Kongresi'nde etek krizi! Eski milletvekili adayı Baki Çoban esti köpürdü: Resimlerime etek giydirenler utansın
