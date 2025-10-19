Kastamonu'da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde mantar zehirlenmesi meydana geldi.

7 KİŞİLİK AİLE MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.