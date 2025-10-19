Kastamonu'da 7 kişilik aile mantardan zehirlendi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde mantar zehirlenmesi meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
