Tesla, Cybertruck modelinin arkadan itişli versiyonunun üretimini durdurdu! Türkiye'de de satılıyordu

Elektrikli araç devi Tesla, Cybertruck modelinin en ucuz seçeneği olan arka tekerlekten itişli versiyonunun üretimini durdurdu. Nisan ayında satışa sunulan model, fiyat avantajıyla dikkat çekse de donanım eksiklikleri nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı. Türkiye’de de satış listelerinde yer alan araç artık sipariş edilemeyecek.

DONANIM FARKI GÖZE ÇARPIYORDU

69 bin 990 dolarlık fiyatıyla dört tekerlekten çekişli versiyondan yaklaşık 10 bin dolar daha ucuz olan versiyon, tek motor seçeneğiyle geliyordu. Bu durum hem performans hem de çekiş kapasitesini sınırlandırmış, şarj sürelerini de uzatmıştı. Ayrıca yük bölümünde standart olarak sunulan elektrikli kapak yerine, ek ücret karşılığı manuel örtü tercih edilebiliyordu.

İÇ MEKANDA MALİYET ODAKLI DEĞİŞİKLİKLER

Aracın iç tasarımında da tasarruf odaklı farklılıklar vardı. Kumaş döşemeler, ısıtmasız arka koltuklar, azaltılmış hoparlör sayısı ve aktif gürültü engelleme sisteminin olmaması dikkat çekti. Arka yolcular için sunulan ekran da bu modelde yer almamıştı.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTAYDI

Cybertruck’ın en uygun fiyatlı versiyonunun kaldırılması, yalnızca ABD’de değil, Türkiye’deki Tesla kullanıcılarını da etkileyecek. Böylece şirket, Cybertruck serisinde artık daha donanımlı ve pahalı versiyonlara odaklanmış oldu.