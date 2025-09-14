Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Tesla, Cybertruck modelinin arkadan itişli versiyonunun üretimini durdurdu! Türkiye'de de satılıyordu

Tesla, Cybertruck modelinin arkadan itişli versiyonunun üretimini durdurdu! Türkiye'de de satılıyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla, Cybertruck modelinin arkadan itişli versiyonunun üretimini durdurdu! Türkiye&#039;de de satılıyordu
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla, elektrikli pickup modeli Cybertruck’ın en uygun fiyatlı seçeneği olan arka tekerlekten itişli versiyonunun üretimini durdurdu. Nisan ayında satışa çıkan model, düşük fiyatıyla dikkat çekse de performans ve donanım açısından önemli eksiklere sahipti. Türkiye’de de satışta olan bu versiyonun kaldırılmasıyla, Cybertruck artık yalnızca daha donanımlı ve pahalı seçeneklerle sunulacak.

Elektrikli araç devi Tesla, Cybertruck modelinin en ucuz seçeneği olan arka tekerlekten itişli versiyonunun üretimini durdurdu. Nisan ayında satışa sunulan model, fiyat avantajıyla dikkat çekse de donanım eksiklikleri nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı. Türkiye’de de satış listelerinde yer alan araç artık sipariş edilemeyecek.

DONANIM FARKI GÖZE ÇARPIYORDU

69 bin 990 dolarlık fiyatıyla dört tekerlekten çekişli versiyondan yaklaşık 10 bin dolar daha ucuz olan versiyon, tek motor seçeneğiyle geliyordu. Bu durum hem performans hem de çekiş kapasitesini sınırlandırmış, şarj sürelerini de uzatmıştı. Ayrıca yük bölümünde standart olarak sunulan elektrikli kapak yerine, ek ücret karşılığı manuel örtü tercih edilebiliyordu.

Tesla, Cybertruck modelinin arkadan itişli versiyonunun üretimini durdurdu! Türkiye'de de satılıyordu - 1. Resim

İÇ MEKANDA MALİYET ODAKLI DEĞİŞİKLİKLER

Aracın iç tasarımında da tasarruf odaklı farklılıklar vardı. Kumaş döşemeler, ısıtmasız arka koltuklar, azaltılmış hoparlör sayısı ve aktif gürültü engelleme sisteminin olmaması dikkat çekti. Arka yolcular için sunulan ekran da bu modelde yer almamıştı.

Tesla, Cybertruck modelinin arkadan itişli versiyonunun üretimini durdurdu! Türkiye'de de satılıyordu - 2. Resim

TÜRKİYE'DE DE SATIŞTAYDI

Cybertruck’ın en uygun fiyatlı versiyonunun kaldırılması, yalnızca ABD’de değil, Türkiye’deki Tesla kullanıcılarını da etkileyecek. Böylece şirket, Cybertruck serisinde artık daha donanımlı ve pahalı versiyonlara odaklanmış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Avrupa üçüncüsü oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ön sipariş için geri sayım! İşte TOGG sedan T10F'in beklenen satış fiyatı - T-OtomobilÖn sipariş için geri sayım! İşte TOGG sedan T10F'in beklenen satış fiyatıTogg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıp hayran kaldı - T-OtomobilTogg'un yeni modeli yollarda! Gören bir daha bakıyorBYD şov yaptı! Yüzen ve zıplayan otomobil Türkiye’de - T-OtomobilBYD şov yaptı! Yüzen ve zıplayan otomobil Türkiye’deTogg’dan yapay zekâ platformu: “Can.ai” tanıtıldı! - T-OtomobilTogg’dan yapay zekâ platformu: “Can.ai” tanıtıldı!Ducati'den elektrikli motosiklet atağı: V21L Münih’te tanıtıldı! - T-OtomobilDucati'den elektrikli motosiklet atağı!Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı - T-OtomobilMünih sokaklarında Togg rüzgarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...