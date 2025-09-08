Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tesla SuperCharger ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ekonomi Haberleri

Tesla, Türkiye’deki SuperCharger istasyonlarında geçerli olacak yeni fiyat tarifesini duyurdu. Elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu kararla birlikte şarj ücretlerinde artış yaşandı.

Tesla araç sahipleri için kWh ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye çıkarılarak yüzde 4,7 oranında zam yapıldı. Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları ise daha yüksek bir artışla karşılaştı. Buna göre kWh ücreti 10,60 TL’den 12,50 TL’ye yükselirken, artış oranı yüzde 17,92 oldu.

Öte yandan bekleme ücreti 20 TL olarak sabit kaldı. Maksimum şarj gücü ise 250 kW olarak açıklandı.

Tesla’nın yeni fiyatlandırma kararı, elektrikli araç kullanıcıları arasında merakla takip edilirken, SuperCharger istasyonlarının maliyeti özellikle Tesla dışındaki sürücüler için önemli ölçüde artmış oldu.

