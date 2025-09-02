Tesla Avrupa rekorunu Türkiye pazarında kırdı

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araç (BEV) satışları Ağustos ayında 17.480 adet ile dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Tesla bu dönemde 8.730 adet satış gerçekleştirerek hem Togg’u hem de diğer rakiplerini açık ara geride bıraktı.

Tesla, Temmuz ayında da 4.706 adet satışla pazarda liderlik koltuğuna yükselmişti. O dönemde 2.720 adetlik satış yapan Togg’un önünde yer alan marka, Ağustos’ta farkı daha da açtı. Böylece yılın ilk sekiz ayında Tesla, Model Y ile toplam 25.756 adet satışa ve %21,5 pazar payına ulaştı. Togg ise T10X modeliyle 21.070 adet satış ve %17,6 pazar payı elde ederek ikinci sırada kaldı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise Tesla’nın yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa genelinde de en yüksek satış rakamına yine Türkiye pazarında ulaşması oldu.

ÖTV’DE ZAM BEKLENTİSİ SATIŞLARI TETİKLEDİ Mİ?

Tesla’nın Ağustos ayıda yakaladığı performansta bazı başlıklar öne çıkıyor. Togg’un sedan modelinin ön sipariş süreci yaklaşırken mevcut T10X’e olan talepte bir miktar yavaşlama yaşanması bu başlıklar arasında yer alırken, Tesla’nın tedarik sorunlarını büyük ölçüde çözüp teslimat hızını artırması da ağustos satışlarını etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Ayrıca ÖTV zammı beklentisi nedeniyle daha önce verilen siparişlerin önemli bir kısmı Ağustos’a kaydığı belirtiliyor. Öte yandan diğer markalarda yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan teknik sorunlar, tüketicilerin tercihlerini Tesla’ya yönlendirdiği tüm bu gelişmeler neticesinde markanın satışlarını güçlü biçimde arttırdığı konuşuluyor.

ELEKTRİKLİDE EN ÇOK HANGİ MARKALAR TERCİH EDİLİYOR

ODMD verilerine göre Ağustos ayında Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil markaları sıralamasında uzun süredir ilk sırada yer alan Togg üçüncü sıraya düşerken, Çinli üretici BYD 1.639 adetlik satışla ikinci sıraya yükseldi. Öte yandan uzun süre ilk beş içinde yer alan Mini, ÖTV zammı sonrası satış temposunu kaybederek 9. sıraya gerilerken, Hyundai ise güçlü bir performansla ilk beşe girmeyi başardı. 2025 yılı toplam satışlarında Tesla, Togg ve BYD sırasıyla ilk üçte yer alırken, Mini beşinci, Hyundai ise yedinci sırada bulunuyor. İşte Ağustos ayı içinde ve yılın ilk sekiz ayında en çok satış yapan ilk on marka sıralaması:

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK SATAN MARKALAR

Tesla: 8.730 satış BYD: 1.639 satış TOGG: 1.249 satış Hyundai: 750 satış Mercedes: 639 satış Citroen: 638 satış KIA: 466 satış Opel: 466 satış Mini: 456 satış Peugeot: 250 satış

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN ÇOK SATAN MARKALAR: