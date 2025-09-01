Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Tesla Model Y tavan camı çatladı: Dayanıklılık iddiaları sarsıldı

Tesla Model Y tavan camı çatladı: Dayanıklılık iddiaları sarsıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tesla, Model Y, Şikayet, Güvenlik, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tesla Model Y’nin dayanıklılık iddialarına rağmen tavan camı çatladı. Daha önce de benzer şikayetler yaşanmış, kullanıcılar camların darbe olmadan çatladığını belirtmişti. Şirket ise cam tavanların 8,6 tonluk kuvvete dayanabildiğini savunmuştu. Ancak son yaşanan olay, şirketin güvenlik vurgusunu yeniden tartışmaya açtı.

Dayanıklılık konularında garantiler veren Tesla markasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Bir Tesla Model Y sahibinin, aracının tavan camı kırıldı.

KULLANICILAR BENZER SORUNLARDAN ŞİKAYETÇİ

Tesla'nın özellikle cam tavan tasarımıyla öne çıkan Model Y modeli, daha önce de bazı kullanıcıların cam çatlaması şikayetleriyle gündeme gelmişti. Bazı sürücüler, hiçbir darbe veya dış etken olmadan camın kendi kendine çatladığını iddia etmişti. Yaşanan bu durum, Tesla sahipleri arasında güvenlik ve dayanıklılık konularında soru işaretlerine neden oldu.

TESLA'NIN GÜVENLİK VURGUSU

Şirket, geçtiğimiz günlerde yayımladığı makalede tavan camlarının son derece dayanıklı olduğunu ve sert darbelere karşı dahi yüksek mukavemet sağladığını açıklamıştı. Tesla, cam tavanların yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda yolcuları dış etkenlere karşı korumak için özel olarak tasarlandığını vurgulamıştı. Ancak son yaşanan olay, bu açıklamaları yeniden tartışmaya açtı.

"CAM TAVANLARIMIZ YAKLAŞIK 8,6 TON KUVVETE DAYANDI"

Tesla, tavan camlarının dayanıklılığına ilişkin yayınladığı bir makalede şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tavan dayanıklılığı, devrilme korumasının önemli bir parçasıdır. Kara Yolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) testlerinde, Model Y’nin cam tavanı, diğer üreticilerin metal tavanlarından daha iyi performans gösterdi. Araç, kabin bütünlüğünden ödün vermeden, ağırlığının dört katından fazlasına karşılık gelen 19 bin libre (yaklaşık 8,6 ton) kuvvete dayanmayı başardı.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Herhangi bir çalışmamız söz konusu değil22 turistik tesis için kapatma kararı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İkinci el pazarında tarihî rekor gelebilir! İlk 8 ayda 5,5 milyon araç satıldı - T-Otomobilİkinci el pazarında tarihî rekor gelebilir!Tesla Model Y Performance resmen görücüye çıktı! Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu - T-OtomobilTesla'nın yeni göz bebeği resmen görücüye çıktı!Saatte 472 kilometre rekoru! İşte dünyanın en hızlı elektrikli aracı - T-Otomobilİşte dünyanın en hızlı elektrikli aracıHyundai i30 modeli iddialı döndü - T-OtomobilHyundai i30 modeli iddialı döndüPetlas'tan sektöre özel çekici lastiği - T-OtomobilPetlas'tan sektöre özel çekici lastiğiOMODA markası Türkiye’ye geliyor - T-OtomobilOMODA markası Türkiye’ye geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...