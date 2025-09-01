Tesla Model Y tavan camı çatladı: Dayanıklılık iddiaları sarsıldı

Dayanıklılık konularında garantiler veren Tesla markasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Bir Tesla Model Y sahibinin, aracının tavan camı kırıldı.

KULLANICILAR BENZER SORUNLARDAN ŞİKAYETÇİ

Tesla'nın özellikle cam tavan tasarımıyla öne çıkan Model Y modeli, daha önce de bazı kullanıcıların cam çatlaması şikayetleriyle gündeme gelmişti. Bazı sürücüler, hiçbir darbe veya dış etken olmadan camın kendi kendine çatladığını iddia etmişti. Yaşanan bu durum, Tesla sahipleri arasında güvenlik ve dayanıklılık konularında soru işaretlerine neden oldu.

TESLA'NIN GÜVENLİK VURGUSU

Şirket, geçtiğimiz günlerde yayımladığı makalede tavan camlarının son derece dayanıklı olduğunu ve sert darbelere karşı dahi yüksek mukavemet sağladığını açıklamıştı. Tesla, cam tavanların yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda yolcuları dış etkenlere karşı korumak için özel olarak tasarlandığını vurgulamıştı. Ancak son yaşanan olay, bu açıklamaları yeniden tartışmaya açtı.

"CAM TAVANLARIMIZ YAKLAŞIK 8,6 TON KUVVETE DAYANDI"

Tesla, tavan camlarının dayanıklılığına ilişkin yayınladığı bir makalede şu ifadeleri kullanmıştı: